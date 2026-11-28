Sclavie modernă în România. Șapte persoane sunt cercetate într-un dosar de trafic de persoane și trafic de minori, instrumentat de polițiștii și procurorii DIICOT din Ploiești. Suspecții ar fi exploatat prin muncă forțată mai multe persoane, printre care copii și o persoană cu handicap grav, la ferme de animale din județele Prahova și Brașov. În urma a 16 percheziții, trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a anunțat că anchetatorii au documentat activitatea a șapte persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori, în calitate de autori sau complici. Potrivit cercetărilor efectuate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești și procurorii DIICOT, victimele ar fi fost atrase prin promisiunea unor locuri de muncă legale, însă ulterior ar fi fost supuse exploatării.

Anchetatorii au stabilit că, în cursul anului 2026, o persoană în vârstă de 53 de ani ar fi recrutat, în mai multe etape, patru persoane, dintre care una încadrată în grad de handicap grav. Acestora li s-ar fi promis angajarea în condiții legale, după care ar fi fost transportate la o fermă de animale din județul Prahova, aflată în proprietatea suspectului.

În realitate, potrivit anchetatorilor, persoanele respective ar fi fost supuse muncii forțate, fără să primească o remunerație corespunzătoare sau să beneficieze de condiții adecvate de cazare.

„Victimele ar fi fost obligate să presteze munci grele, indiferent de condiţiile meteorologice, atât la paza bovinelor pe câmp, la mulsul animalelor, cât şi la alte activităţi în cadrul fermei, fără a fi remunerate corespunzător şi fără a li se asigura condiţii minime de cazare şi igienă. Pe timpul nopţii, victimele ar fi fost adăpostite într-o baracă improvizată şi o caroserie auto, ambele amplasate pe un câmp situat în apropierea fermei, fără apă curentă, toaletă sau orice minim confort”, au transmis polițiștii.

Din luna iunie 2026, același suspect ar fi recrutat, cu ajutorul altor două persoane, și doi minori, pe care i-ar fi supus acelorași condiții de muncă.

Cercetările au vizat și activitatea unei alte persoane în vârstă de 53 de ani, care, în luna iulie 2026, ar fi recrutat trei copii cu vârste de 12, 13 și 16 ani. Potrivit probelor administrate în dosar, suspectul ar fi beneficiat de sprijinul altor două persoane, care și-ar fi exprimat acordul pentru preluarea minorilor.

Copiii ar fi fost duși la o fermă din județul Prahova, unde ar fi fost obligați să desfășoare diverse activități în beneficiul proprietarului.

În septembrie 2026, cei trei minori ar fi fost transferați la o exploatație agricolă din județul Brașov, deținută de o persoană în vârstă de 59 de ani. Acolo, copiii ar fi fost puși să păzească turmele de oi și să efectueze diferite lucrări agricole.

„În toate situaţiile, persoanele în cauză ar fi exercitat acte de constrângere morală asupra victimelor, atât minore, cât şi majore”, au transmis anchetatorii.

Polițiștii au efectuat 16 percheziții la fermele aparținând persoanelor suspectate de exploatarea victimelor.

În urma verificărilor, anchetatorii au constatat că spațiile în care ar fi fost cazate persoanele vătămate erau insalubre. Acestea nu ar fi beneficiat nici de hrană corespunzătoare, apă curentă sau produse necesare igienei personale. Pe 27 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea a trei dintre suspecți și plasarea sub control judiciar a celorlalte patru persoane cercetate în dosar.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a decis arestarea preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, a celor trei persoane reținute.

La operațiune au participat și polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, precum și jandarmi ai Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov.