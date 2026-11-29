Reprezentanța diplomatică a Federației Ruse în Țările de Jos a lansat o serie de acuzații la adresa autorităților olandeze, susținând că acestea finanțează ofensivele ucrainene pe teritoriul rus, pentru ca ulterior să adopte postura de victimă. Reacția oficialilor de la Haga vine în contextul în care fostul prim-ministru olandez a adus în discuție scenariul unei lovituri rusești asupra unei unități de producție militară de pe teritoriul olandez.

Ambasada Rusiei la Haga a transmis duminică un mesaj oficial prin care a răspuns afirmațiilor făcute de fostul șef al executivului olandez referitoare la vulnerabilitatea unei fabrici de armament din Țările de Jos în fața unui eventual atac al Moscovei. Diplomații ruși au respins ideea că statul rus ar intenționa să atace Olanda și au criticat retorica occidentală.

„O lume întoarsă pe dos: să te lauzi că finanțezi un atac asupra Rusiei, iar apoi să pretinzi că ești victimă. Rusia nu reprezintă o amenințare pentru poporul olandez. Deloc”, au transmis reprezentanții ambasadei.

Totodată, oficialii ruși au susținut că persoanele care încurajează continuarea conflictului contribuie la escaladarea tensiunilor internaționale, ignorând riscurile și urmările acestor acțiuni.

„Moscova este deschisă inițiativelor reale de pace”, au adăugat aceștia.

Disputa diplomatică a fost declanșată de intervenția televizată de duminică a fostului premier olandez Dick Schoof, la postul WNL. Acesta a explicat că orice acțiune militară a Rusiei îndreptată împotriva companiei de apărare Destinus ar atrage automat răspunsul colectiv al Alianței Nord-Atlantice, conform Articolului 5 al Tratatului NATO. Compania Destinus, specializată în fabricarea de drone și rachete, deține o unitate de producție în localitatea Hengelo, situată în estul Țărilor de Jos, și livrează echipamente militare către Ucraina.

Fostul șef al guvernului de la Haga, care a deținut anterior și funcția de director al serviciului olandez de informații, a nuanțat însă riscul unui conflict direct, apreciind că liderii de la Kremlin evită o confruntare deschisă cu statele aliate.

„Ei amplifică permanent amenințările, dar nu vor să declanșeze o situație care să ducă la activarea Articolului 5 al NATO”, a declarat Dick Schoof, referindu-se la prevederea din tratat potrivit căreia un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor statelor membre ale Alianței.