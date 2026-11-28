Dezertarea lui Ioan Mihai Pacepa în Statele Unite, în 1978, a avut consecințe majore asupra regimului condus de Nicolae Ceaușescu. Plecarea fostului general a dus la o amplă reorganizare a aparatului de informații externe și a accentuat suspiciunile liderului comunist față de propriii colaboratori. Istoricul Florian Banu și Rudiger von Krauss, autorul volumului „Pacepa în America”, au analizat urmările acestui episod într-o discuție moderată de Alecu Racoviceanu, în podcastul Evenimentul Istoric. Aceștia au vorbit despre măsurile luate de Ceaușescu după fuga generalului și despre motivele care au stat la baza deciziilor sale.

Potrivit istoricului Florian Banu, fostul general beneficia de o poziție privilegiată în anturajul familiei Ceaușescu, în special datorită relației apropiate cu Elena Ceaușescu.

„Pacepa era un intim al celor doi, mai ales al Elenei Ceaușescu, cu care stabilise o relație foarte apropiată”, a explicat istoricul.

Această apropiere a făcut ca plecarea sa să fie percepută de conducerea comunistă drept o lovitură majoră. Ceaușescu avea deja suspiciuni cu privire la loialitatea aparatului de securitate și considera că serviciile nu erau suficient controlate de partid.

Florian Banu a amintit că liderul comunist se temea de posibilitatea ca persoane din structurile care îi asigurau protecția să colaboreze cu servicii străine.

Istoricul a făcut trimitere și la un episod anterior, în care Ceaușescu îi întrebase pe responsabilii din sistem cui ar fi putut să transmită informații despre el: sovieticilor, americanilor sau britanicilor.

Fuga lui Pacepa a declanșat o amplă anchetă și schimbări la nivelul conducerii serviciilor de informații. Potrivit lui Florian Banu, măsurile nu s-au limitat la persoanele care lucraseră direct cu fostul general.

Au existat demiteri, treceri în rezervă și îndepărtări din funcții-cheie, inclusiv în cazul unor ofițeri care nu aveau neapărat legături directe cu Pacepa.

Istoricul a comparat amploarea epurărilor cu o intervenție chirurgicală radicală, prin care conducerea comunistă încerca să elimine orice posibilă sursă de vulnerabilitate.

„A pus în acțiune bisturiul fără nicio milă și a tăiat în carne vie, îndepărtând din funcții sau din posturi-cheie pe toți asupra cărora plana și cea mai banală suspiciune”, a declarat Florian Banu.

Acesta a explicat că asemenea măsuri făceau parte din logica serviciilor de informații, unde o dezertare la nivel înalt putea compromite numeroase operațiuni și putea pune sub semnul întrebării loialitatea altor ofițeri.

Una dintre cele mai importante consecințe instituționale ale plecării lui Pacepa a fost reorganizarea serviciilor românești de informații externe.

Florian Banu a explicat că, înainte de dezertarea generalului, structura trecuse deja printr-o reorganizare. În aprilie 1978 fusese înființată o direcție generală aflată în plin proces de reconstrucție.

După fuga lui Pacepa, această structură a fost eliminată, iar în locul ei a fost constituit Centrul de Informații Externe, care a funcționat până în decembrie 1989.

„Practic, întreg aparatul de informații externe a fost restructurat din temelii”, a afirmat istoricul.

Schimbările urmăreau limitarea efectelor produse de informațiile pe care Pacepa le pusese la dispoziția americanilor și refacerea mecanismelor de control asupra ofițerilor și operațiunilor din străinătate.

Consecințele nu s-au resimțit doar la nivelul instituțiilor din România. Informațiile furnizate de Pacepa au afectat activitatea serviciilor românești în mai multe state occidentale.

Potrivit lui Florian Banu, dezvăluirile au vizat operațiuni desfășurate în Republica Federală Germania, Franța și Marea Britanie.

Numeroși ofițeri acoperiți au fost retrași de la posturile lor, iar unele operațiuni aflate în desfășurare au fost compromise.

„A pus capăt unor cariere care, pentru a fi edificate, se muncise ani de zile sau poate chiar mai mult decât ani de zile”, a explicat istoricul.

În podcast a fost discutat și rolul volumului „Orizonturi roșii”, dar și practica serviciilor occidentale de a-i încuraja pe cei care schimbau tabăra să publice cărți despre experiența lor.

Florian Banu a susținut că publicarea unor astfel de volume nu reprezenta doar inițiativa personală a foștilor ofițeri, ci făcea parte și dintr-o strategie mai amplă de gestionare a transfugilor.

„Există practica încetățenită în rândul serviciilor de informații de a pune pe acești oameni să scrie cărți”, a afirmat istoricul.

Potrivit acestuia, volumele erau redactate cu ajutorul unor profesioniști, deoarece foștii ofițeri erau obișnuiți să întocmească rapoarte, nu neapărat să scrie lucrări destinate publicului larg.