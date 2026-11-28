Ţara Galilor a învins echipa Japoniei cu scorul de 40-10, sâmbătă, pe stadionul Twickenham din Londra, obţinând astfel locul al nouălea în clasamentul final al Campionatului Naţiunilor la rugby. Formaţia galeză a controlat autoritar partida încă din prima repriză şi a confirmat superioritatea arătată în faţa adversarilor niponi.

Selecţionata Ţării Galilor a intrat la cabine cu un avantaj confortabil de 26-0, după o evoluţie solidă pe terenul legendar de la Londra. Pe durata întregului meci, galezii au izbutit să puncteze de şase ori prin eseuri, reuşite semnate de Josh Adams (două eseuri), Blair Murray, Reuben Morgan-Williams şi Jac Morgan (două eseuri). De asemenea, Sam Costelow a transformat cinci dintre încercări, consolidând diferenţa pe tabela de marcaj.

Rezultatul contrastează cu duelul precedent dintre cele două naţionale, disputat la începutul lunii noiembrie. Atunci, Ţara Galilor s-a impus mult mai greu în faţa Japoniei, la limită, cu scorul de 28-21.

Succesul obţinut de Ţara Galilor aduce un nou punct în contul Europei în confruntarea generală din Nations Championship. Emisfera nordică are acum un avans de 3-0 în faţa Emisferei sudice şi mai are nevoie de o singură victorie în ultimele trei partide programate pentru a cuceri trofeul colectiv.

Altfel, în urmcă cu două săptămâni, naționala de rugby a Țării Galilor a reușit o performanță uriașă și istorică împotriva reprezentativei Noii Zeelande, impunându-se cu scorul de 35-28, la pauză 21-21. Partida s-a disputat la Cardiff, în cadrul etapei a 5-a a Campionatului Națiunilor, bifând astfel primul succes contra celebrei echipe All Blacks din ultimii 73 de ani.

Confruntările decisive pentru stabilirea ierarhiei finale au loc la Londra, cu următoarele rezultate şi meciuri stabilite în program:

Vineri: locurile 11-12: Italia - Fiji 23-21 locurile 5-6: Irlanda - Australia 28-14

Sâmbătă: locurile 9-10: Ţara Galilor - Japonia 40-10 locurile 3-4: Anglia - Noua Zeelandă (programat tot sâmbătă)

Duminică: locurile 7-8: Scoţia - Argentina locurile 1-2: Franţa - Africa de Sud