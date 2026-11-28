Știu că acum pare o exagerare, dar adevărul este că aparatul propagandistic din Epoca de Aur a lui Ceaușescu folosea fiecare personaj semnificativ sau dată importantă din istorie pentru a ajunge la ideea că toate aveau un singur continuator, conducătorul României Socialiste. Practic, de la Burebista la Alexandru Ioan Cuza, de la Gelu, Glad și Menumorut la Nicolae Bălcescu, toți aveau câte ceva în pagina pe care au scris-o în istorie care se împlinea doar prin realizările lui Nicolae Ceaușescu.

Asta nu înseamnă că în acei ani nu au existat studii istorice serioase, de care beneficiem și noi astăzi sau că nu s-au făcut descoperiri care au schimbat viziunea asupra unor evenimente, dar pseudo-istoria făcută pentru ziare și reviste, documentare pentru televiziune sau manifestări cultural-educative cu daci și oșteni țopăind sub flamura partidului, toate prezentau o istorie mutilată pentru un singur mesaj: Ceaușescu era un personaj istoric, cu o menire istorică.

Ca toate marile evenimente din trecut, de la regatul lui Burebista la actul din 23 august, și Unirea a căpătat un nou nume pentru comunicările oficiale. Ea a devenit făurirea statului naţional unitar român și era opera ”voinței întregului popor” și a delegaților socialiști veniți la Sala Unirii din Alba Carolina.

La Alba Iulia, Nicolae Ceaușescu a fost în mai multe vizite oficiale, prima având loc în 1966, imediat după preluarea puterii. A mai venit când orașul aniversa 2000 de ani de la prima atestare și 375 de ani de la Unirea sub Mihai Viteazul, în 1975. Atunci s-au consumat două evenimente inedite, primul a fost că statuia ecvestră a lui Carol al VI-lea a fost acoperită de un portret al lui Ceaușescu și, al doilea, că actorul Amza Pelea a fost adus petru a interpreta celebra secvență a intrării lui Mihai în cetate.

Ultima vizită a fost în 1984, dar nu a mai avut conotații diferite față de alte manifestații ”de bucurie și solidaritate” specifice perioadei.

Închei cu două texte absolut obișnuite pentru anii Epocii de Aur, un program al Festivalului Cîntarea României, în care 65 de ani de la Marea Unire sunt trecuți pe o listă destul de lungă de aniversat în 1983 și ”definiția oficială” a zilei de 1 Decembrie 1918, stabilită, evident, de președintele republicii.

(document de partid din 1983)

În perioada 1 octombrie 1983 – 31 decembrie 1984 se desfăşoară etapa de masă a celei de-a V-a ediţii a Festivalului naţional „Cîntarea României“, dedicat celei de-a 40-a aniversări a Revoluţiei de eliberare naţională şi socială, antifascistă şi antiimperialistă.

Întreaga activitate politico-educativă şi cultural-artistică va fi orientată în spiritul hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R. şi ale Conferinţei Naţionale a partidului, expunerile tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 12 iunie 1982 şi la Consfătuirea pe problemele muncii organizatorice şi politico-educative din 2-3 august 1983.

Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii, a sistemului de retribuire a muncii aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. din 29-30 iunie 1983 vor fi, de asemenea, un preţios îndreptar în domeniul cunoaşterii şi educaţiei.

Aşezămintele culturale de la oraşe şi sate sunt chemate să-şi amplifice activităţile cultural-educative care cultivă devotamentul faţă de cauza socialismului, spiritul de sacrificiu, cinstea şi omenia, grija faţă de avutul obştesc, să combată tendinţele de parazitism social, concepţiile retrograde, risipa, sustragerile din avutul obştesc, alcoolismul, huliganismul şi alte tare morale.

(citate din Nicolae Ceașescu din 1973)

„Unirea de la 1918 a răspuns cerinţelor şi legilor obiective ale dezvoltării sociale, bazîndu-se perealităţi fundamentale, cum sunt originea şi limbacomună, identitatea de interes şi aspiraţii ale întregului popor, dornic să trăiască într-o singură ţară. Românii au trăit secole de-a rîndul în formaţiunistatale diferite, dar, în pofida acestei fărîmiţări, înconştiinţa lor a rămas mereu vie ideea unităţii, aapartenenţei la acelaşi unic popor”.

„Acest moment epocal din istoria poporului nostru, a deschis noi perspective atît dezvoltării forţelor deproducţie, ştiinţei şi culturii, cît şi afirmării poporului nostru, a aspiraţiilor sale de progres, a voinţei sale de pace, a hotărîrii de a-şi făuri o viaţă demnă, liberă, de a trăi în prietenie şi colaborare cu veciniisăi, cu toate popoarele lumii”.

„Actul Unirii nu este o întâmplare, rezultatul unor momente conjuncturale, ci consecinţa unor cerinţe logice, rodul luptei maselor largi populare, hotărîte să facă totul pentru a se uni într-un stat unitar, conştiente că numai în acest fel îşi puteau deschide calea spre progres, spre afirmarea, cu drepturi egale, în rîndul celorlalte popoare şi naţiuni ale lumii”.

„Procesul de formare a naţiunii române şi a statului naţional unitar a fost foarte îndelungat şi greu. El are în urmă o perioadă de sute de ani de luptă împotriva dominaţiei străine. În 1859 s-a realizat statul naţional - ca urmare a unirii a două din principatele române - care şi-a dobîndit neatîrnarea prin războiul de independenţă din 1877. În urma primului război mondial, la care România a participat din dorinţa de a-şi apăra independenţa şi de a-şi realiza deplina unitate naţională, la sfîrşitul anului 1918, prin hotărîrea maselor largi populare din Transilvania, prin voinţa întregului popor, s-a înfăptuit statul naţional unitar”.

„Făurirea statului naţional unitar a determinat intrarea României într-o nouă etapă a dezvoltării. În acelaşi timp, aceasta a avut ca urmare creşterea forţelor proletariatului, ale mişcării muncitoreşti, revoluţionare, intensificarea luptei democratice”.