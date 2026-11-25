Marea Unire nu a fost mereu aniversată în ultimii 108 ani. Timp de 4 ani, între 1940 și 1943, ea a fost comemorată. Nuanța este foarte importantă.

În zilele noastre aniversarea Unirii de la Alba Iulia a intrat de într-o rutină de organizare, paradă la Arcul de Triumf, festivitate la Palatul Cotroceni. Mi se pare un bun prilej pentru a vedea cum era aniversată și în alte vremuri, sub alte regimuri, data de1 Decembrie 1918, cea mai importantă zi din istoria modernă a României.

Așa că președinții au hotărât să marcheze Ziua Națională la București. Din punct de vedere al folosirii istoriei pentru mesaje la zi, ”mutarea” atenției de la Sala Unirii la Arcul de Triumf a însemnat și un transfer al atenției de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia la Marele Război de Întregire.

În definitiv, Arcul de Triumf din București asta celebrează, victoria Armatei Române din Primul Război Mondial. Așa au apărut și paradele de Ziua Națională de după 1989, începute după ce președinții nu au mai mers la Alba Iulia, ci au rămas în Capitală.

Am început periplul prin memoria aniversărilor cu Regele Carol al II-lea. Fiu al Regilor Întregitori, Carol a fost singurul care a aniversat România Mare cât timp a fost în granițele stabilite la Trianon. La sfârșitul domniei sale, în 1940, România Mare era o amintire.

Cât timp a condus țara, Carol a mutat și el atenția de la Alba Iulia, locul încoronării părinților săi, la București, unde, pe 1 Decembrie 1936, a inaugurat Arcul de Triumf.

Încerca două lucruri, să se definească drept conducător, după ce imaginea sa era de playboy, și să găsească mesaje de coeziune pentru o populație sărăcită și bulversată de curente extremiste imposbil de stăvilit.

Din acel moment, așa cum reiese și din notița de mai jos, din noiembrie 1940, Alba Iulia nu a mai fost prilej de sărbătoare, ci de comemorare. Așa avea să rămână până la victoria Armatei Române la Carei, în ultima parte a Războiului Mondial.

Vreau să spun că informațiile despre dedesubturile și motivațiile politice din spatele manifestărilor de 1 Decembrie nu trebuie să vă umbrească bucuria de a urmări serbarea populară, parada militară sau pe amândouă. 1 Decembrie este o sărbătoare atât de generoasă în semnificații încât fiecare român găsește în ea un motiv de mândrie și bucurie.

(notiță din publicația ardelenească Răsunetul, din 24 noiembrie 1940)

„Astra“ din Sibiu a luat măsurile cuvenite ca cea mai însemnată zi a neamului românesc din toate timpurile, ziua unirii Ardealului cu Patria Mamă, prăznuită la 1 Decembrie 1918 la Alba- Iulia să fie comemorată și în anul acesta, cu toată durerea, care s'a abătut asupra neamului românesc în urma amputărilor făcute sfântului trup al țării românești și granițelor făurite cu jerta celor 800 de mii de morți.

Această comemorare se va face și în Lugoj cu toată demnitatea și cu un program adequat împrejurărilor actuale, în înțelegere cu autoritățile și cu celelalte societăți culturale și muzicale din localitate.

Serbarea va avea loc în teatrul orășenesc „Traian Grozavescu“, Duminecă 1 Decembrie ora 17 (5 d. m.) Informații detailate în numărul viitor al ziarului nostru și prin afișe.