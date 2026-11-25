Clubul englez Watford a anunțat numirea lui Edi Iordănescu în funcția de antrenor principal. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a devenit primul român care preia conducerea tehnică a unei echipe de fotbal profesionist din Anglia. Fostul selecționer al României va debuta sâmbătă pe banca formației din Championship, la partida din deplasare cu Derby County.

Edi Iordănescu a ajuns miercuri dimineață în Hertfordshire, după ce a semnat contractul cu Watford. Antrenorul român va fi însoțit în Anglia de trei membri ai staffului său tehnic: Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci.

Fostul selecționer va urmări din tribune partida programată miercuri seară, conducerea echipei fiind asigurată temporar de Adrian Mariappa, ajutat de Paul Furlong și Lloyd Doyley.

Edi Iordănescu va fi însoțit la club de membrii staffului său tehnic: Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci. Acesta își va urmări noua echipă din tribune în această seară, urmând să conducă echipa pentru prima dată sâmbătă, în deplasarea de la Derby County. Adrian Mariappa va conduce echipa Watford în această seară. Acesta va fi ajutat pe banca tehnică de Paul Furlong și Lloyd Doyley”, a transmis Watford, pe site-ul oficial.

Antrenorul român a acordat și primele declarații pentru clubul englez, în care a vorbit despre situația echipei și despre așteptările pe care le are de la jucători.

Iordănescu a spus că a urmărit mai multe dintre partidele disputate recent de Watford și că este încrezător în posibilitatea redresării echipei.

„Sunt foarte mândru și fericit să fiu la acest club de fotbal. Văd că echipa traversează un moment dificil, dar am urmărit deja multe dintre meciuri în ultimele zile și sunt foarte încrezător în ceea ce privește viitorul. Îmi voi pune toată pasiunea în această muncă și voi cere implicare totală din partea tuturor. Totul începe cu multă muncă – restul va veni de la sine. Aștept cu nerăbdare să-i întâlnesc pe suporteri la meciul din această seară și să încep treaba”, a declarat Edi Iordănescu, după ce a semnat cu Watford.

Conducerea clubului englez a decis să apeleze la serviciile fostului selecționer al României după demiterea tehnicianului italian Alessio Dionisi. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Edi Iordănescu ar urma să primească un salariu lunar de 100.000 de lire sterline.

Veniturile anuale ale antrenorului român s-ar ridica astfel la 1,2 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1,43 milioane de euro. La această sumă s-ar adăuga și bonusurile.

Iordănescu preia echipa într-o perioadă dificilă pentru gruparea engleză, care a pierdut ultima partidă disputată în campionat cu scorul de 0-4, în fața formației Sheffield United. După primele 16 etape din Championship, Watford ocupă locul 21 în clasament, cu 15 puncte, având un avans de numai patru puncte față de zona retrogradării.

De-a lungul carierei sale, Edi Iordănescu a pregătit echipele FC Vaslui, Fortuna Brazi, Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, FCSB, reprezentativa României și Legia Varșovia.

Gruparea engleză este deținută de omul de afaceri italian Gino Pozzo, fiul lui Giampaolo Pozzo, fostul proprietar al clubului Udinese, care a avut legături și cu formația spaniolă Granada.

Gino Pozzo a preluat clubul Watford în 2012, iar una dintre cele mai importante performanțe înregistrate sub conducerea sa a fost promovarea echipei în prima ligă engleză, în anul 2015. Presa britanică l-a descris pe proprietarul clubului drept un finanțator implicat în activitatea de zi cu zi a echipei, care obișnuia să petreacă mai multe ore zilnic discutând cu reprezentanții grupării.

Omul de afaceri italian este cunoscut atât pentru implicarea sa în campaniile de transferuri, cât și pentru schimbările frecvente de la nivelul conducerii tehnice. Din 2012, anul în care Gino Pozzo a preluat Watford, clubul a schimbat antrenorii de 27 de ori. Printre tehnicienii cunoscuți care au trecut pe banca formației engleze se numără Claudio Ranieri, Slaven Bilic și Roy Hodgson.