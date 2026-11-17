Majorarea salariului minim brut de la 4.050 la 4.325 de lei, aplicată de la 1 iulie 2026, aduce venituri suplimentare la bugetul de stat estimate la 969 de milioane de lei.

După scăderea cheltuielilor bugetare asociate măsurii, evaluate la 347 de milioane de lei, impactul financiar net estimat pentru bugetul general consolidat este de 622 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate de Guvern.

Calculele arată că majorarea salariului minim are efecte diferite asupra angajaților și asupra veniturilor publice. Un salariat plătit la nivelul minim primește aproximativ 125 de lei net în plus pe lună, în timp ce taxele și contribuțiile aferente salariului cresc. În același timp, statul încasează mai mulți bani din impozitarea muncii.

Potrivit estimărilor prezentate în contextul majorării salariului minim, veniturile suplimentare la bugetul general consolidat sunt evaluate la aproximativ 969 de milioane de lei pentru perioada iulie-decembrie 2026.

Din această sumă, aproximativ 347 de milioane de lei reprezintă cheltuieli de personal generate de aplicarea noului nivel salarial. Diferența, de 622 de milioane de lei, reprezintă impactul financiar net pozitiv estimat asupra bugetului.

Este important de precizat că aceste valori sunt estimări bugetare pentru a doua jumătate a anului, nu încasări definitive deja confirmate.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut a crescut cu 275 de lei, de la 4.050 la 4.325 de lei. Majorarea nu se reflectă integral în venitul angajatului, deoarece o parte din diferență este preluată prin impozite și contribuții sociale.

Potrivit calculelor publicate de Digi Economic, salariul net crește de la aproximativ 2.574 de lei la 2.699 de lei. Diferența încasată efectiv de salariat este de 125 de lei pe lună.

În schimb, totalul taxelor și contribuțiilor aferente salariului crește cu aproximativ 159 de lei lunar. Din această diferență, 150 de lei provin din contribuțiile și impozitul reținute angajatului, iar aproximativ 9 lei reprezintă creșterea contribuției asiguratorii pentru muncă, achitată de angajator.

Modificarea fiscală este influențată și de reducerea sumei neimpozabile de la 300 la 200 de lei, începând cu luna iulie. Astfel, o parte din avantajul majorării brute este diminuată de schimbarea regimului de impozitare.

Conform datelor prezentate de Ministerul Muncii și citate de Agerpres, aproximativ 1.759.027 de angajați beneficiază de creșterea salariului minim. Dintre aceștia, 831.382 erau remunerați exact la nivelul minimului brut în martie 2026.

Majorarea de 6,8% se aplică tuturor angajaților vizați, iar noul prag salarial este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 146 din 12 martie 2026.

Potrivit studiului lansat la 3 noiembrie 2026, angajații plătiți cu salariul minim ar fi pierdut aproximativ 1.130 de lei net în primul semestru. Din această sumă, 750 de lei reprezintă veniturile suplimentare pe care le-ar fi putut obține dacă salariul brut de 4.325 de lei s-ar fi aplicat de la 1 ianuarie, iar 380 de lei sunt atribuiți diminuării puterii de cumpărare.

Cele două calcule au perspective diferite: BNS evaluează veniturile nerealizate de salariați, în timp ce estimările Guvernului arată impactul financiar al majorării asupra bugetului public.

Prin urmare, majorarea salariului minim din iulie 2026 este asociată cu venituri bugetare suplimentare estimate la 969 de milioane de lei și cu un impact financiar net pozitiv de 622 de milioane de lei, în timp ce angajatul plătit la nivelul minim primește aproximativ 125 de lei în plus la salariul lunar.