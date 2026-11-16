PSD a cerut ca reorganizarea instituțiilor publice și a companiilor de stat să fie realizată înainte de definitivarea bugetului pe 2027. Senatorii social-democrați susțin comasarea, restructurarea sau desființarea structurilor ineficiente, astfel încât cheltuielile acestora să nu mai fie incluse în bugetul anului viitor. Formațiunea estimează că bugetul ar putea fi adoptat până pe 15 decembrie și anunță că nu susține majorarea taxelor pentru populație și firme în 2027.

Grupul parlamentar PSD din Senat a transmis, într-un comunicat, că reducerea deficitului bugetar trebuie realizată prin diminuarea cheltuielilor publice, nu prin introducerea unor noi obligații fiscale pentru cetățeni și mediul de afaceri.

Potrivit social-democraților, elaborarea bugetului pentru anul viitor trebuie precedată de o reorganizare a instituțiilor și companiilor de stat, atât prin măsuri adoptate de Guvern, cât și prin modificări legislative.

PSD consideră că structurile care desfășoară activități similare sau care sunt evaluate drept ineficiente trebuie comasate, restructurate ori desființate.

Senatorii social-democrați susțin că instituțiile și companiile de stat trebuie evaluate înainte de stabilirea cheltuielilor pentru anul următor. În cazul structurilor considerate ineficiente sau ale căror atribuții se suprapun, PSD propune aplicarea unor măsuri de reorganizare.

Acestea ar putea include fuziuni, comasări, restructurări sau desființări, în funcție de situația instituțiilor și a companiilor vizate.

Formațiunea susține că reorganizarea trebuie finalizată înainte de definitivarea bugetului, astfel încât structurile eliminate să nu mai figureze printre cheltuielile prevăzute pentru 2027.

Social-democrații consideră că această abordare ar permite reducerea costurilor statului, fără introducerea unor noi majorări de taxe.

În comunicatul transmis luni, grupul PSD din Senat a criticat și măsurile fiscale adoptate în ultimul an și jumătate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Social-democrații au invocat creșterea TVA și a accizelor, înghețarea salariilor și neindexarea pensiilor în anul 2026. Potrivit reprezentanților PSD, eforturile pentru reducerea deficitului bugetar și limitarea cheltuielilor publice trebuie să se concentreze asupra aparatului de stat, nu asupra populației și companiilor românești.

Formațiunea susține astfel că măsurile de reorganizare trebuie să preceadă adoptarea bugetului pentru anul următor.

PSD a transmis că elaborarea bugetului pentru anul viitor trebuie realizată după prezentarea raportului ministrului Finanțelor privind situația financiară a țării. Un alt pas considerat necesar de social-democrați este efectuarea celei de-a doua rectificări bugetare.

Ulterior, forma finală a bugetului ar trebui stabilită în funcție de rezultatele reorganizării instituțiilor și companiilor de stat. Senatorii PSD susțin că acest calendar ar permite eliminarea din cheltuielile anului 2027 a structurilor care vor fi desființate.

Formațiunea menține drept obiectiv adoptarea bugetului până la sfârșitul anului 2026, cel mai probabil până pe 15 decembrie. În același timp, social-democrații au reiterat angajamentul privind menținerea nivelului taxelor pentru anul viitor.

„Angajamentul PSD rămâne: în 2027, taxele pentru români și pentru companiile românești nu cresc”, se arată în comunicatul grupului parlamentar.

Vicepremierul și ministrul de Interne, Marian Neacșu, a vorbit luni despre reorganizarea aparatului administrativ, după ședința Biroului Politic Național al PSD.

Acesta a afirmat că schimbările vor viza atât structurile administrației centrale, cât și pe cele de la nivel local. Potrivit declarațiilor sale, procesul de reorganizare va include restructurări, comasări și fuziuni, măsuri care ar urma să fie aplicate inclusiv în cazul companiilor de stat.

Marian Neacșu a abordat și situația angajaților care ar putea fi afectați de eventualele reduceri de personal.

Oficialul a afirmat că, în cazul în care reorganizarea va duce la concedieri, vor fi analizate măsuri de reconversie profesională și protecție socială pentru persoanele vizate. Aceste măsuri fac parte din procesul de reorganizare pe care PSD îl consideră necesar înainte de stabilirea formei finale a bugetului pentru anul 2027.