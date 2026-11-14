Ministrul de Interne, Marian Neacşu, a oferit primele concluzii după protestul care a avut loc sâmbătă în Capitală, în Parcul Izvor. Oficialul a subliniat că evenimentul s-a desfășurat în condiții de deplină siguranță, fără a fi înregistrate evenimente care să pună în pericol ordinea publică.

Într-un comunicat oficial transmis sâmbătă seară, șeful de la Interne a subliniat maturitatea de care au dat dovadă cetățenii, în ciuda tensiunilor vehiculate în mediul digital înainte de eveniment.

”Astăzi, românii au dat o lecţie de civilizaţie şi de respect pentru democraţie. În ciuda îndemnurilor la violenţă răspândite în mediul online, oamenii au ales să se comporte cu calm şi responsabilitate. Manifestaţia din Bucureşti s-a încheiat fără incidente care să afecteze siguranţa cetăţenilor sau ordinea publică. Este un merit pe care îl împărţim cu toţii. Cei care au participat la protest şi şi-au exprimat nemulţumirile în mod paşnic.

Cetăţenii care, fără să participe, au înţeles şi au respectat dreptul celorlalţi de a protesta. Colegii din Ministerul Afacerilor Interne, care au fost în teren şi şi-au îndeplinit misiunea cu profesionalism, echilibru şi respect faţă de oameni”, a transmis Marian Neacşu.

Totodată, ministrul le-a mulțumit tuturor celor implicați pentru modul civilizat în care au înțeles să gestioneze această zi.

În continuarea mesajului său, oficialul a reiterat importanța dialogului permanent dintre instituțiile statului și cetățeni, punctând că obiectivul mandatului său rămâne creșterea transparenței și a apropierii de oameni.

”Am spus, de la începutul mandatului, că îmi doresc să consolidăm încrederea oamenilor în Ministerul Afacerilor Interne. Această încredere se câştigă prin ceea ce facem, prin dialog şi prin felul în care ne raportăm la fiecare cetăţean. Ziua de astăzi ne arată că putem construi împreună această relaţie. Rămânem în teren, la datorie, alături de oameni. Pentru ca fiecare să se poată întoarce în siguranţă acasă şi să se bucure, în linişte, de acest sfârşit de săptămână”, a adăugat ministrul de Interne.