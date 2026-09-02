Litoralul românesc, capitala neurologiei europene: Peste 400 de experți se reunesc la Școala Internațională de Vară de Neurologie 2026, la Eforie Nord

Medicina românească marchează un nou moment de referință. În perioada 2–5 septembrie 2026, Eforie Nord devine epicentrul cercetării și practicii medicale internaționale prin desfășurarea simultană a două manifestări științifice de mare anvergură: a 21-a ediție a Școlii Internaționale de Vară de Neurologie și a 14-a ediție a Cursului European de Predare în Neuroreabilitare (European Teaching Course on Neurorehabilitation).

Reunind în format hibrid (fizic și online) peste 400 de participanți — de la personalități marcante ale neurologiei mondiale, cercetători științifici și profesori universitari, până la medici primari, specialiști și rezidenți —, evenimentul își propune să accelereze transferul cunoștințelor din laboratoarele de cercetare direct în practica clinică de zi cu zi.

Aflate la intersecția dintre neurologia clinică și neuroreabilitare, cele două manifestări creează un spațiu privilegiat pentru analiză, dezbatere și formare profesională continuă.

Unul dintre obiectivele fundamentale ale Școlii de Vară este crearea unei punți de legătură între experiența clinică consacrată și entuziasmul tinerilor medici aflați la început de drum. Participanții au acces direct la expertiza unora dintre cele mai prestigioase nume din medicina națională și internațională.

La ediția din acest an participă profesori și cercetători recunoscuți la nivel mondial:

Invitați internaționali: Prof. Nathan Bornstein (Israel), Prof. Volker Hömberg (Germania), Prof. Raad Shakir (Marea Britanie), Prof. Faouzi Belahsen (Maroc), Prof. Judith Aharon Peretz (Israel), Prof. Vitalie Lisnic (Rep. Moldova) și Prof. Peter Jenner (Marea Britanie).

Elita neurologiei românești: Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu, Prof. Dr. Cristina Tiu, Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, Prof. Dr. Cătălin Jianu, Prof. Dr. Andreea Silvana Szalontay, Prof. Dr. Any Axelerad și Prof. Dr. Virgil Enătescu.

„Ne dorim ca fiecare ediție a Școlii de vară să fie mai mult decât o succesiune de cursuri și prezentări. Este un spațiu al dialogului, al întrebărilor și al ideilor care pot contribui concret la progresul neurologiei și la îmbunătățirea îngrijirii pacienților. Faptul că, an de an, reușim să reunim specialiști consacrați și tineri medici demonstrează nevoia unei astfel de platforme și valoarea pe care o are schimbul de experiență”, a subliniat Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu, Președintele European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR) și al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN).

Maratonul de educație medicală de la Eforie Nord este structurat pe patru zile intense, abordând un spectru larg de afecțiuni și dileme terapeutice din medicina contemporană:

Prima zi debutează cu analiza unor situații clinice complexe: consecințele pierderii vederii în boala Parkinson, interpretarea avansată a imagisticii prin rezonanță magnetică (RMN) în boala cerebrală de vase mici și abordarea terapeutică a tulburărilor neurologice funcționale. Zidul dintre teorie și practică este dărâmat prin prezentări de caz și o sesiune interactivă de tip spot diagnosis, cu implicarea directă a întregii audiențe.

A doua zi pune accent pe rezerva biologică a creierului în contextul recuperării neurologice, suportul farmacologic în neuroreabilitare și declinul cognitiv vascular post-AVC. Sunt abordate subiecte critice precum reabilitarea precoce a pacienților cu leziuni cerebrale severe, managementul comun neurochirurgical și de recuperare în hemoragiile intracraniene, precum și neuroprognosticul tulburărilor de conștiență.

Dupa-amiaza este rezervată integral bolii Alzheimer, analizându-se povara acestei afecțiuni în România, identificarea primelor simptome de către neurologul generalist, diagnosticul modern bazat pe biomarkeri, traseul pacientului către centre specializate și experiența internațională cu noile terapii modificatoare de boală.

A treia zi este dedicată în prima parte bolii Parkinson – analizând afectarea circuitelor neuronale, rolul neuroplasticității, dilema dintre caracterul simptomatic sau modificator de boală al tratamentelor și strategiile de optimizare terapeutică în stadiile incipient, intermediar și avansat.

Cea de-a doua parte a zilei acoperă un domeniu extrem de complex: bolile neurologice rare (neurofibromatoza de tip 1 la copil și adult, rolul sistemului complement în afecțiunile autoimune rare și tulburările din spectrul neuromielitei optice).

Ultima zi aduce în discuție noile clase terapeutice pentru prevenția migrenei, provocările de diagnostic în maladiile neuromusculare și inițierea precoce a terapiilor înalt eficiente în scleroza multiplă. Manifestarea se încheie cu o sesiune la granița dintre neurologie și psihiatrie, ce analizează rețelele neuronale ca fundament al rezilienței, declinul cognitiv psihiatric și responsabilitatea juridică în practica clinică.

Unul dintre cele mai importante momente ale ediției din 2026 îl constituie sesiunea dedicată proiectului Rare Neuro Alliance România. Lansată în primăvară în cadrul Forumului Național de Neurologie de la București, această inițiativă strategică își propune să schimbe din temelii parcursul medical al pacienților cu afecțiuni neurologice rare.

La nivel european, bolile rare afectează aproximativ 30 de milioane de persoane, dintre care peste 1 milion trăiesc în România. Majoritatea acestor afecțiuni debutează în copilărie și au o componentă neurologică semnificativă, generând un traseu medical fragmentat, marcat de întârzieri mari de diagnostic și lipsă de acces la centre specializate.

Rare Neuro Alliance România dezvoltă o platformă ce unește experți, centre clinice, organizații de pacienți și instituții publice pentru un continuum de îngrijire:

Identificarea timpurie și diagnosticul integrat; Direcționarea rapidă într-o rețea funcțională de centre de referință; Digitalizarea și registrele de pacienți pentru monitorizare pe termen lung; Alinierea la standardele europene formulate de European Brain Council.

În faza inițială, proiectul vizează patologii reprezentative precum miastenia gravis, neurofibromatoza de tip 1, polineuropatia din amiloidoză, scleroza laterală amiotrofică (SLA), atrofia musculară spinală (SMA) și tulburările din spectrul neuromielitei optice.

Desfășurarea acestui eveniment reconfirmă integrarea comunității medicale românești în marile organisme internaționale, precum European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR) și World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR).

„Anul 2026 a fost și va rămâne unul important pentru comunitatea neurologică din România. După Forumul Național de Neurologie din aprilie, International Summer School of Neurology continuă acest dialog la Eforie Nord. Implicarea noastră în comunitățile europene și mondiale reflectă deschiderea României către colaborarea științifică internațională și schimbul de bune practici, cu un obiectiv clar: îmbunătățirea îngrijirii și a calității vieții pacienților”, a concluzionat Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu.

Cea de-a 21-a ediție este organizată de Societatea pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) — organizație științifică fondată în 2005 de un grup internațional de cercetători coordonat de Prof. Dr. Dafin F. Mureșanu, Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru și Prof. Dr. Bogdan O. Popescu.

Evenimentul beneficiază de sprijinul Academiei Române, Academiei de Științe Medicale, Institutului RoNeuro din Cluj-Napoca, Universității din Tel Aviv, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, precum și al organizațiilor globale EFNR, WFNR și AMN (Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology).