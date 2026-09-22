Călin Georgescu, după gratii? Ziua decisivă

România fierbe din nou. Reținerea pentru 24 de ore a lui Călin Georgescu a provocat un nou cutremur în spațiul public, iar astăzi vine una dintre întrebările decisive: va fi sau nu arestat preventiv? Procurorii DIICOT îl acuză pe fostul candidat la Președinția României de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Dar ce probe există în dosar? Ce știm cu adevărat și ce ține, deocamdată, de acuzațiile anchetatorilor? Și cât de mult va conta acest caz în confruntarea politică și socială care împarte România? Este justiție, este spectacol sau asistăm la un amestec mult mai complicat între anchetă penală, politică și războiul pentru opinia publică?

Despre toate acestea discutăm astăzi la CONTRAPUNCT. Dan Andronic și Mirel Curea îi au alături pe Bogdan Jelea și Timotei Onoriu, într-o ediție în care punem întrebările incomode ale momentului. Și mai punem ceva pe masă: „Anatomia Urii”, noua carte a lui Dan Andronic, recent ieșită din tipar. Cum ajung oamenii să se urască de moarte?

Cum este construit dușmanul? Cum se transformă diferențele politice, sociale sau ideologice în ură? Și, mai ales, ce ne poate spune istoria despre România de astăzi? O discuție despre Călin Georgescu, justiție, politică, manipulare, radicalizare și mecanismele prin care o societate ajunge să se împartă în tabere care nu se mai pot asculta una pe cealaltă.

🔴 CONTRAPUNCT — LIVE, de la ora 12:00 📺 Pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro Cu: Dan Andronic Mirel Curea Bogdan Jelea Timotei Onoriu Scrieți-ne în comentarii: Unde se termină confruntarea politică și începe ura? 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.