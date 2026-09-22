Adrian Severin a analizat, în podcastul „Contrapunct”, moderat de jurnalistul Dan Andronic, schimbările politice din Europa și efectele pe care criza economică și slăbirea partidelor tradiționale le pot avea asupra României. Fostul ministru de Externe consideră că formațiunile politice de centru se îndepărtează de problemele cu care se confruntă populația, în timp ce ascensiunea partidelor radicale este alimentată de nemulțumirile sociale și economice.

În analiza sa, Adrian Severin a pornit de la situația politică din Germania, unde a remarcat ascensiunea formațiunilor aflate la dreapta și la stânga spectrului politic tradițional.

Fostul ministru de Externe consideră că fenomenul nu este izolat și poate fi observat în mai multe state europene. În opinia sa, partidele de centru întâmpină dificultăți în a răspunde problemelor cu care se confruntă populația.

„Puterea pe care o ai îți dă capacitatea de a modifica realitatea, de a schimba realitatea și din cauza asta nu te mai împiedici de ea, tu îți duci planul tău mai departe, pentru că realitatea oricum nu contează, tu creezi realitatea”, a afirmat Adrian Severin.

El a susținut că rolul politicienilor ar trebui să fie gestionarea problemelor existente, nu încercarea de a le ignora.

„Adevărul este că ceea ce trebuie să fac, că ce permite puterea este administrarea realității. Noi trebuie să gestionăm realitatea, nu să încercăm să sufocăm realitatea”, a spus Adrian Severin.

Adrian Severin a legat evoluțiile politice de dificultățile economice cu care se confruntă populația. În opinia sa, probleme precum prețurile ridicate la energie și carburanți, costurile locuințelor și presiunea asupra nivelului de trai contribuie la schimbarea comportamentului electoral.

„Gestiunea aceasta, dacă este bună, conduce la armonie, la liniște socială, la progres economic, tehnologic și ce mai vreți. Dacă gestiunea este proastă, ca orice gestiune proastă, duce la faliment”, a afirmat fostul ministru.

Severin consideră că ignorarea acestor probleme poate amplifica sprijinul pentru formațiunile politice radicale.

„Realitatea se revoltă împotriva celor care o ignoră și încearcă să o sufoce”, a spus el.

Fostul ministru de Externe a vorbit și despre legătura dintre situația economică a Germaniei și România. El consideră că evoluțiile din cea mai mare economie europeană nu pot fi privite separat de interesele României, având în vedere interdependențele economice din Uniunea Europeană.

Severin a susținut că o eventuală deteriorare prelungită a economiei germane ar putea avea consecințe asupra întregii Uniuni Europene.

„Criza Uniunii Europene amenință siguranța națională a României”, a afirmat acesta, explicând că problemele economice din Germania pot afecta mecanismele economice europene, iar România este parte a acestui sistem.

În acest context, el a susținut că România ar trebui să urmărească atent evoluțiile economice și politice din principalele state europene.

Adrian Severin a insistat asupra diferenței dintre strategiile politice și problemele cotidiene ale populației.

„Oamenii au o viață pe care vor să o ducă cât mai decent cu putință”, a spus el, în contextul discuției despre modul în care partidele încearcă să răspundă nemulțumirilor electoratului.

Potrivit fostului ministru, dificultățile legate de prețuri, energie, locuințe și nivelul de trai pot deveni teme politice majore atunci când guvernele nu găsesc soluții percepute ca fiind eficiente de populație.