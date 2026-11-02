Părinții Iustin Miron și Pantelimon Șușnea vor susține marți, 3 noiembrie 2026, de la ora 19:00, conferința „Tâlcuirea Psaltirii” #49, în Aula Magna a Facultății de Drept din București. Întâlnirea este dedicată aprofundării textelor biblice și înțelegerii lor în viața de zi cu zi. Intrarea este liberă.

„Psalmul este liniște a sufletelor, conducător al păcii; potolește tulburarea și vălvătaia gândurilor, înmoaie mânia sufletelor și înfrânează pe cel desfrânat. Psalmul leagă prietenii, unește pe cei de departe, împacă pe cei învrăjbiți.” Asta spunea Sfântul Vasile cel Mare, asta pot găsi cei care participă la conferință.

Anunțată drept cea de-a 49-a întâlnire a seriei, conferința pornește de la o întrebare apropiată preocupărilor contemporane: cât de profund căutăm răspunsurile la problemele care ne frământă?

„Suntem în căutări de sens și totuși, ne mulțumim doar să atingem vârful problemei”, se arată în mesajul de prezentare a evenimentului.

Invitația propune depășirea răspunsurilor superficiale și o reflecție mai atentă asupra vieții interioare. În acest cadru, dialogul dintre cei doi părinți va urmări semnificațiile duhovnicești ale psalmilor și locul Psaltirii în viața de rugăciune.

Pentru mine nu este prima întâlnire cu cei doi. I-am ascultat la Mănăstirea Oașa de nenumărate ori. Au fost întâlniri vindecătoare, pe care sufletul le-a primit ca pe niște daruri prețioase.

Părinții pe care îi vom asculta sunt oameni care se ostenesc îndelung să se adape din izvorul nesecat al credinței. Din această hrană duhovnicească dăruiesc celor care caută un cuvânt de întărire, un răspuns sau un sprijin în momentele de cumpănă.

Celor care îi cunosc mai puțin sau nu i-au întâlnit încă le pot spune, din experiență personală, că sunt neobosiți. Străbat țara de la un capăt la altul doar pentru a fi alături, uneori pentru câteva minute.

Dacă ai ocazia ascultă-i, pune-le întrebări, ca să descoperi singur ce poate aduce o asemenea întâlnire în viața ta. Cuvintele primite în acele clipe rămân multă vreme în suflet.

Arhimandritul Iustin Miron este starețul Mănăstirii Nicula, fiind instalat în această slujire la 29 decembrie 2024. Activitatea sa rămâne strâns legată de Mănăstirea Oașa, pe care a condus-o până în 2017.

Originar din Găbud, județul Alba, părintele Iustin are o formare inițială de inginer electronist. În timpul studenției a fost președintele Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români din Timișoara și l-a avut ca duhovnic pe părintele Teofil Părăian, de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Ulterior, a studiat teologia la Timișoara și Alba Iulia.

Legătura sa cu tinerii continuă prin conferințe și întâlniri duhovnicești.

Ieromonahul Pantelimon Șușnea este absolvent al Facultății de Arte Plastice din Timișoara, specializarea pictură de șevalet. Activitatea sa de iconar este legată de Mănăstirea Oașa, unde a fost implicat și în formarea celor interesați de pictura icoanelor.

În cadrul Școlii de iconografie „Privire în adânc”, organizată la Oașa, părintele Pantelimon a făcut parte dintre îndrumătorii participanților și a realizat selecția portofoliilor pentru ediția din 2019. Pregătirea artistică se întâlnește astfel, în activitatea sa, cu slujirea monahală și cu transmiterea tradiției iconografice.

Alături de părintele Iustin Miron, susține întâlniri de explicare a Scripturii, atât în seria „Tâlcuirea Psaltirii”, cât și în ciclul distinct „Tâlcuirea Noului Testament”.

„Tâlcuirea Psaltirii” #49 începe marți, 3 noiembrie 2026, la ora 19:00, în Aula Magna a Facultății de Drept a Universității din București. Participarea este gratuită. Facultatea se află pe Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 36–46, sectorul 5.