În dosarul în care Călin Georgescu este acuzat, la pachet cu Ionel Rusen, de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și grup infracțional organizat, DIICOT a realizat mai multe comisii rogatorii care dezvăluie unde a ajuns suma de 1,2 milioane de euro pe care Răzvan Leu a plătit-o pentru a obține un credit de 5 miioane euro.

Printre întrebările care rămân, totuși, fără răspuns, este și cea legată de avantajele pe care Călin Georgescu le-ar fi avut din această înșelăciune și dacă el a beneficiat de vreo sumă din banii dați de afaceristul Răzvan Leu. Din actele aflate la dosarul trimis în instanță - aflat în cameră preliminară- și din răspunsurile la comisiile rogatorii se conturează aspecte interesante, precum și personajul care rămâne, deocamdată, în umbra unei anchete cu mai multe disjungeri, dar care nu a fost cercetat până acum. Este vorba de Thomas Schatti. Despre existența unui beneficiu financiar al lui Georgescu, din această sumă, nu există probe sau date certe.

Prima comisie rogatorie a fost în 9.01.2025, în care DIICOT a cerut verificări în Confederația Elvețiană cu privire la Massimiliano Arena, Wealth Bank Transfer Ltd cu sediul în Bonovo Road, Famboni, Island MVALI, Comoas Union, East Africa și entitățile finanicare ramificate, precum și INCORE BANK AG cu sediul în Zurich.

Tot în data de 9.1.2025 a fost făcută comisie rogatorie în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru Massimiliano Arena și Wealth Bank Transfer Ltd.

În data de 19.02.2025, procurorul a transmis către autoritățile din Elveția o solicitare pentru punerea în executare a unui mandat privind tranzacțiile financiare nr.100/UP/18.022025, încuviințat de Tribunalul București-Secția 1 Penală, pe calea comisiei rogatorii privind două conturi de la MIGOM Bank Ltd și INCORE BANK AG și succesiunea transferului din 27.12.2021 dintr-un cont în altul a unui transfer din 28.12.2021.

La data de 15.04.2025, DIICOT a revenit cu cererea de asistență judiciară internațională către Confederația Elvețiană.

În 02.10.2025, DIICOT a transmis, către Austria, Ordinul european de Anchetă cu privire la Schatti Thomas Adrian, născut în Elveția. Răzvan Leu transferase suma de 1,1 milioane euro către firma MIGOM BANK Ltd/Incore Bank AG, beneficiar fiind Schatti Thomas Adrian.

În data de 19.11.2025, DIICOT a transmis către Confederația Elvețiană comisie rogatorie cu solicitarea de a se efectua verificări precum și identificarea martorului Schatti Thomas (născut în 1975 în Elveția). Mai mult, s-a solicitat și transmiterea de înscrisuri.

La data de 16.02.2026, s-a revenit către Confederația Elvețiană cu altă comisie rogatorie. Procurorul a transmis întrebări vizând aspecte relevante în cauză.

În 17.02.2026, DIICOT a transmis către Letonia un Ordin european de Anchetă pentru punerea în executare a unui mandat privind tranzacții financiare constând în obținerea de date privitoare la transferuri de sume prin unități bancare în perioada ianuarie 2020 și până la data de 30.01.2026., rulaje conturi bancare fizice și virtuale, ce dispozitive electronice s-au folosit, dacă au fost utilizate servicii de internet banking prin conturi active sau închise la Baltic Internațional Bank SE VAT.

Un alt Ordin European de Anchetă a fost transmis, în 26.08.2026, în Austria, privitoare la alte tranzacții.

În data de 23.09.2026 a fost transmis un alt Ordin European de Anchetă către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la Masssimiliano Arena, în calitate de suspect.

În aceeași zi, 23.09.2026, DIICOT a trimis către Italia un Ordin european de Anchetă în legătură cu Massimiliano Arena, pentru a-i fi aduse la cunoștință faptele de care este acuzat și încadrarea faptelor.

Două zile mai târziu, procurorul a transmis Italiei un alt Ordin european de Anchetă cu privire la Călin și Cristela Georgescu, pentru a fi efectuate investigații.

Din documentele care se află acum la dosar reiese o informație foarte importantă.

“Conform formularului K, beneficiarul efectiv al relației dintre Incore Bank cu clientul MIGOM Bank Ltd a fost Thomas Schatti cu domiciliul în Austria. Relația cu clientul a fost stabilită la 11.08.2020 și a încetat la 16.11.2022, la cererea MIGOM Bank”.

Din octombrie 2024, Thomas Schatti nu mai domiciliază în Austria, ci în Elveția, aspect confirmat de fosta lui soție, Barbara. El deține funcția de director general al JPB Beteilligung GmbH cu sediul în Viena. Din luna mai 2025, Schatti apare pe această firmă în Elveția.

În ce privește măsurile asiguratorii, dacă lumea se întreabă de ce doar Călin Georgescu are sechestru pe vila din Mogoșoaia și pe conturi, motivul este simplu. La Ionel Rusen, procurorul nu a descoperit niciun bun aflat pe numele lui.

Două piese grele din dosar nu au fost încă găsite și audiate: Arena și Schatti

Massimiliano Arena și Thomas Schatti sunt personaje extrem de importante în ecuația acestei anchete. Pentru Massimiliano Arena a fost făcută disjungere, pentru că el nu a fost găsit, audiat și cu posibilitatea ca acesta să se apere. El reprezintă a treia persoană din așa-numitul grup infracțional organizat.

Pe de altă parte, audierea lui Thomas Schatti este și ea foarte importantă din moment ce scrie, negru pe alb, în rechizitoriu că el a fost beneficiarul sumei de 1,1 milioane euro transferate de Răzvan Leu către MIGOM BANK Ltd. Informațiile despre el sunt cele sus menționate, dar până acum acesta nu a fost audiat de autoritățile din Austria sau Elveția, acolo unde s-ar fi mutat, conform ultimelor informații despre acest personaj.