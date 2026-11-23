De la cifre aruncate cu lejeritate până la adevărata reformă a statului român este o distanță uriașă. Una pe care politicienii o parcurg mai ușor în declarații decât în propriile mandate.

“Avem probabil câteva sute de mii de bugetari, nu știu, 100.000–200.000, nu vreau să dau cifre aici, care sunt în plus față de ceea ce ne putem permite noi.”

Așa se exprimă fostul premier Ilie Bolojan într-o postare pe rețelele sociale.

Da, el, fostul premier care a condus executivul român din iunie 2025 până în octombrie 2026 și care, din 5 mai 2026, a rămas în funcție, e adevărat, cu atribuțiile unui premier demis, până la instalarea noului guvern, pe 20 octombrie.

Lăsând la o parte faptul că fostul premier are propriul bilanț de explicat înainte de a da lecții celor care au venit după el, aș vrea să analizăm puțin afirmația de mai sus.

Cu o lejeritate extraordinară, Ilie Bolojan ne spune că avem între 100.000 și 200.000 de bugetari în plus. După care adaugă că nu vrea să dea cifre.

Păi tocmai cifre ar trebui să dea!

Și nu aproximări, nu impresii, nu estimări făcute din avion, ci cifre precise, fundamentate pe analize ale aparatului bugetar pe care l-a condus.

Între 100.000 și 200.000 este o diferență de 100.000 de oameni. Adică a doua cifră este dublul primeia. Vorbim despre oameni, despre locuri de muncă, despre familii, despre instituții publice și despre servicii pe care statul trebuie să le asigure cetățenilor.

Nu despre saci de cartofi pe care îi numărăm aproximativ.

Ai avut la dispoziție întregul aparat administrativ, ministerele, instituțiile, toate informațiile necesare. Ai avut posibilitatea să comanzi audituri, să verifici organigrame, să identifici suprapuneri de atribuții și instituții inutile.

Unde sunt analizele? Unde sunt cifrele exacte? Care sunt instituțiile supradimensionate? Câte posturi sunt realmente inutile și câte sunt doar neocupate? Ce servicii publice pot fi reorganizate fără să afecteze populația?

Și, mai ales, dacă știai că există un asemenea surplus, de ce nu ai rezolvat problema în timpul mandatului? Ce analize ai lăsat în acest sens la guvern?

Sau atunci când ești la guvernare lucrurile sunt complicate, iar după ce pleci devin brusc foarte simple?

Aș mai avea câteva întrebări.

Știi exact câți români trăiesc la limita subzistenței? Câți pensionari își calculează fiecare leu înainte să intre într-o farmacie? Câte familii au ajuns să renunțe la lucruri elementare din cauza scumpirilor și a presiunii fiscal impusă de guvernul pe care l-ai condus?

Ai făcut o evaluare serioasă a efectelor sociale produse de măsurile luate de guvernul tău?

Pentru că despre acești oameni se vorbește mult prea puțin atunci când politicienii prezintă reformele exclusiv în tabele cu economii bugetare.

Cineva mi-a spus zilele trecute, când mă miram de Băsescu ce “lecții” dă el continu, metaforic vorbind, că “de morți, numai de bine”. Adică ce a fost a fost, să lăsăm trecutul în urmă.

Aș fi de acord, numai că ce ne facem când “mortul” politic se mișcă, vorbește și face destul de multă gălăgie???

Iar în jurul lui continuă să existe o întreagă galerie de susținători care atacă aproape orice decizie a actualului guvern, de parcă România ar fi început să aibă probleme abia după plecarea lui Ilie Bolojan.

Unele mesaje sunt atât de asemănătoare încât se vede că sunt produse de aceeași “fabrică” de propagandă politică.

Apropo, în spatele unor asemenea campanii există contracte finanțate din bani publici și atunci avem o problemă care merită investigată serios dacă tot vorbim de reduceri de costuri că este criză.

Pentru că banii publici nu ar trebui folosiți pentru întreținerea imaginii politice a nimănui.

Revenind la sistemul bugetar, vreau să spun un lucru foarte clar.

Eu una sunt economist de profesie și am avut poziții în top management în domeniul privat și public, coordonând echipe foarte mari în domeniul media. Știu foarte bine ce înseamnă un buget, ce înseamnă eficiența, productivitatea, restructurarea și responsabilitatea managerială.

Ds, sunt convinsă că aparatul bugetar românesc trebuie reorganizat și dimensionat în funcție de nevoile reale ale țării și de resursele pe care ni le permitem acum.

De aceea eu una nu am nevoie să îmi explice Ilie Bolojan acest lucru.

Dar reorganizarea nu înseamnă să arunci în spațiul public o cifră de 100.000 sau 200.000 de oameni și să aștepți aplauze.

Înseamnă să analizezi fiecare instituție, fiecare departament, fiecare activitate. Să elimini suprapunerile, să digitalizezi, să comasezi structurile inutile și să stabilești indicatori reali de performanță.

Și, mai ales, să începi cu sinecurile tale politice.

De exemplu, domnule Bolojan, de ce nu începeți prin a explica numirile și încadrările în sistemul public ale persoanelor apropiate politic?

Să luăm cazul doamnei Ioana Dogioiu. De ce este necesară angajarea acesteia la PNL de unde este plătită cu bani publici?

Haideți să vedem câți oameni susținuți de PNL ocupă încă funcții în administrația centrală și locală, în consilii de administrație, în agenții și în companii de stat. Câți au fost selectați pentru rezultatele, istoricul și competențele demonstrate și câți sunt acolo exclusiv datorită susținerii de partid?

Și aceleași întrebări trebuie adresate PSD, USR, UDMR și tuturor celorlalte partide.

Pentru că o reformă care îi elimină pe funcționarii obișnuiți, dar îi protejează pe cei instalați politic, nu este reformă. Este doar o redistribuire a privilegiilor.

Există o categorie despre care se vorbește mult prea puțin.

Nu mă refer la profesori, medici, asistenți medicali, polițiști sau funcționari care își fac efectiv treaba.

Mă refer la cei care trăiesc foarte bine din contracte publice, consultanță inutilă, funcții create special, consilii de administrație și structuri administrative a căror utilitate nu o poate explica nimeni.

La oamenii care trec dintr-o instituție în alta, dintr-un cabinet ministerial într-o companie de stat, dintr-o funcție politică într-un contract de consultanță.

Aceștia nu dispar niciodată odată cu restructurările. Se mută.

De multe ori, nici măcar nu trebuie să își caute singuri următorul loc de muncă. Li se găsește.

Și atunci întreb: cine îi scoate pe aceștia din sistem?

Cine verifică dacă un contract de consultanță de sute de mii de euro produce ceva util? Cine verifică dacă un consiliu de administrație este necesar? Cine stabilește de ce o instituție cu pierderi își permite salarii de mii de euro lunar?

De ce discutăm numai despre numărul bugetarilor și nu despre toate modalitățile prin care banii publici sunt cheltuiți fără rezultate?

Îl urmăresc foarte atentă pe social media pe economistul Radu Georgescu și aplicațiile sale care pot fi oricând un instrument util în eficientizarea activităților inclusiv din sistemul bugetar. L-a căutat cineva? Să citiți să vedeți ce a descoperit cu aplicația sa în domeniul achizițiilor publice, de exemplu. Vă puneți mâinile în cap ce achiziționează instituțiile publice din banii fiecăruia dintre noi și câți bani sunt aruncați. Credeți că este cineva preocupat să oprească acest tăvălug?! Eu una nu cred.

Pentru că nu doar salariile golesc bugetul. Și risipa, și contractele umflate. Autobuzele cumpărate din fonduri europene la prețuri care ridică semne de întrebare. Echipamente, servicii informatice, consultanță și proiecte publice ale căror costuri ar trebui comparate permanent cu prețurile reale din piață.

Fondurile europene nu sunt bani gratis. Sunt tot bani publici și trebuie administrați cu aceeași responsabilitate.

De ce nu există consecințe administrative și patrimoniale clare pentru cei care aprobă asemenea cheltuieli nejustificate?!

De ce un manager din privat poate pierde totul dacă își administrează prost compania, în timp ce în sistemul public responsabilitatea pentru risipă este atât de greu de stabilit?

Acestea sunt întrebările importante.

Pentru că poți concedia mii de oameni și poți continua să pierzi milioane prin contracte prost negociate sau prin achiziții supraevaluate.

Iar atunci reforma nu a rezolvat aproape nimic.

A, și să nu uităm. În timp ce Mihai Jurca, apropiatul dlui Bolojan, spunea ce risipă de șoferi și ospătari a găsit la Cancelaria primului ministru, șeful lui îl folosea pe angajatul SPP pe post de șofer și cărător de bagaje ale invitaților la nunta fiicei sale la Oradea.

Mi-aș dori să trăiesc într-o țară în care nimeni nu fură de la stat. În care averile și obiectele de lux ale celor din anturajele politice nu ridică întrebări despre proveniența banilor. În care o poșetă Hermès este cumpărată din venituri legitime, nu oferită ca presupusă recompensă pentru favoruri politice.

În care oamenii nu mai caută un prieten la partid pentru a obține un post, un contract sau o funcție.

În care un tânăr învață că trebuie să muncească, să fie competent și să obțină rezultate pentru a avansa profesional.

Din păcate, modelul succesului prin relații politice riscă să se transmită de la o generație la alta.

Copiii văd. Înțeleg. Învață.

Văd că unii oameni muncesc zeci de ani și abia își permit o viață decentă, în timp ce alții trec dintr-o funcție publică în alta, fără performanțe vizibile, dar cu venituri și privilegii greu de justificat.

Și atunci ce lecție le oferim?

Că trebuie să învețe și să muncească? Sau că trebuie să cunoască persoana potrivită?

Aceasta este una dintre cele mai grave probleme ale societății românești. Nu doar risipa financiară, ci și degradarea valorii muncii.

Ilie Bolojan și-a construit cea mai mare parte a carierei în administrația publică și în politică.

Nu este nimic condamnabil în asta. Dar experiența administrativă nu poate înlocui automat experiența conducerii unei companii care trebuie să își câștige singură veniturile, să își plătească angajații și să supraviețuiască într-o piață concurențială.

I-aș dori fostului premier să încerce zilele astea și această experiență.

Să conducă o companie privată, să răspundă pentru rezultate, să își asume pierderile și să vadă cum este să nu poți compensa fiecare decizie greșită prin taxe suplimentare sau prin reducerea veniturilor altora.

Poate atunci ar privi altfel cifrele și oamenii din spatele lor.

România are nevoie de un stat mai suplu, mai eficient, mai puțin costisitor. Sunt absolut de acord.

Dar are nevoie, în primul rând, de un stat în care banii publici nu mai sunt tratați ca o plăcintă din care fiecare grup politic își taie partea.

Iar reforma trebuie să înceapă cu privilegiile, sinecurile, instituțiile inutile, achizițiile nejustificate și contractele fără rezultate.

Nu cu declarații aproximative despre sute de mii de oameni care ar trebui să dispară din sistem.

Pentru că între a conduce un guvern și a comenta activitatea unui guvern există o diferență esențială.

Prima presupune responsabilitate. A doua permite aproape orice declarație.

Iar românii au plătit deja destul de mult pentru politicienii care știu întotdeauna ce trebuie făcut, dar mai ales după ce nu mai sunt ei cei care trebuie să facă.