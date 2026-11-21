HAI România! România, tot mai puțin vizibilă în relația cu SUA. Ștefan Popescu: Văd un nivel inferior al reprezentării







România are, în prezent, un nivel de reprezentare și de dialog cu Statele Unite inferior celui observat în cazul altor state europene, consideră Ștefan Popescu, analist de politică externă și doctor în istoria relațiilor internaționale la Sorbona. Invitat în podcastul „Contrapunct”, moderat de Mirel Curea, acesta a comparat situația României cu relațiile pe care Washingtonul le are cu Finlanda, Polonia, țările baltice sau Grecia.

Ștefan Popescu a spus că urmărește cu atenție modul în care Statele Unite își construiesc relațiile cu mai multe state europene și că diferențele față de România ridică semne de întrebare.

„Văd că președintele Finlandei e într-o relație, cum să spun, dar nu contează aici amiciția, o relație foarte unsă cu Statele Unite ale Americii”, a declarat acesta.

Analistul a menționat apoi situația Poloniei și a țărilor baltice.

„Polonezii nu mai vorbesc, balticii sunt prezenți în legea apărării adoptată bipartizan de congres la sfârșitul anului trecut”, a afirmat Ștefan Popescu.

Popescu a adus în discuție și poziția Greciei în strategia americană.

„Grecii nu mai spun, a venit secretarul de stat și le-a spus clar, Marco Rubio, sunteți pilonul prezenței americane în regiune”, a spus acesta.

În comparație, analistul a descris relația cu România drept una mult mai puțin vizibilă.

„Și de la noi absolut nimic, adică văd un nivel inferior al reprezentării, al menținerii dialogului cu România și fără îndoială îți pui întrebări”, a declarat Ștefan Popescu.

Analistul a spus că, în opinia sa, Statele Unite își prioritizează anumite zone și state în funcție de propriile interese strategice.

„Observ o ierarhizare a zonelor din Europa”, a afirmat acesta.

Printre exemplele date s-au numărat Groenlanda, spațiul nordic, Polonia, Portugalia și Grecia.

„Grecia asigură proiecția spre Israel și spre Mediterana de Est, chiar un control, am putea să spunem”, a declarat Popescu.

Ștefan Popescu a pus accentul și pe diferențele de comunicare publică după vizitele oficialilor americani. Acesta a spus că urmărește în special informațiile care nu sunt comunicate public în cazul României.

„Și știți mai ales la ce mă uit, la ce nu se comunică. Adică în momentul în care comunici puțin înseamnă că e ceva”, a afirmat acesta. Analistul a comparat situația cu cea din Polonia. „Mă uitam la polonezi. Polonezii au fost foarte generoși în comunicare pentru că Colby s-a dus și în Polonia”, a spus el.

Popescu a arătat că, în cazul Varșoviei, au fost prezentate public elemente concrete privind relația de securitate.

„Au comunicat lucruri concrete, iar de la noi nimic. Și atunci mă întreb... E ceva înseamnă”, a declarat Ștefan Popescu.