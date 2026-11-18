Secretarul de stat Marco Rubio a fost ferm marți cu privire la faptul că nu există „nicio indicație” că valul de pene ale serviciilor tehnologice din SUA este rezultatul unor atacuri cibernetice sau chiar că este cauzat de aceeași problemă, potrivit NYP.

„Vreau să fie foarte clar: nu avem nicio dovadă. Nu avem nicio indicație, nicio dovadă și niciun motiv să credem că vreunul dintre aceste incidente este legat de celalalte”, a declarat Rubio reporterilor din Filipine.

„În esență, incidentul Microsoft nu are nicio legătură cu ceea ce am văzut cu FAA. FAA nu are nicio legătură cu ceea ce am văzut cu băncile acum câteva zile.”

Rubio a insistat în continuare că „nu există nicio dovadă sau vreun motiv să credem că oricare dintre aceste cazuri izolate sau individuale au vreo legătură cu actori nefasti, cu hackeri cibernetici, cu criminali, cu un alt stat național, cu un actor malign de orice fel”.

Secretarul de stat a recunoscut că întreruperile consecutive care au implicat Microsoft, Administrația Federală a Aviației și mai multe bănci importante i-au pus pe unii americani în dificultate.

„Recunoaștem pe deplin că acest lucru este tulburător”, a spus el.

„Fiecare dintre ele este distinctă și diferă prin cauzalitatea sa”, a reiterat Rubio, menționând că în „unele cazuri” motivul pentru care anumite sisteme au căzut în funcțiune este cunoscut, dar „extrem de tehnic”.

„Luăm aceste lucruri foarte în serios”, a spus el despre potențialele atacuri cibernetice. „Suntem mereu în căutarea lor.”

Întrebat despre rolul pe care l-ar fi putut juca inteligența artificială în aceste întreruperi, Rubio a spus că nu dorește să speculeze.

„Uneori, când intri să repari sistemul pentru că ai identificat o vulnerabilitate, se creează o perturbare pe termen scurt a modului în care funcționează sistemul. Așa mi s-a descris rolul pe care [superinteligența] l-ar fi putut juca în acest proces”, a spus el, înainte de a adăuga: „Nu vreau să speculez pe această temă, deoarece, din nou, fiecare dintre aceste cazuri este distinct și unic.”

Rubio, care este și consilierul pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost întrebat și despre un raport înfricoșător de la CNN care indica faptul că oficiali ai serviciilor secrete americane au auzit discuții despre un posibil complot iranian de a detona o așa-numită „bombă murdară” la Washington, DC.

„Nu cred că există vreo amenințare iminentă”, a spus el, recunoscând în același timp că regimul iranian a comis de mult timp acte de violență împotriva americanilor și a cerut-o.