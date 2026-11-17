O problemă tehnică apărută luni la JPMorgan Chase, cea mai mare bancă din SUA după valoarea activelor, a provocat întârzieri în tranzacții și dificultăți de accesare a conturilor online pentru mii de clienți, potrivit AP.

Efectele au fost resimțite și de utilizatorii altor bănci importante din SUA, precum și de cei care folosesc serviciul de transfer de bani Zelle.

Reprezentanții JPMorgan Chase au explicat că un bug software afecta sistemele hardware interne ale băncii și întârzia procesarea tranzacțiilor.

În timpul incidentului, unii clienți au primit un mesaj prin care erau informați că anumite servicii nu sunt disponibile și că banca lucrează pentru remedierea problemei.

Defecțiunea nu a afectat direct sistemele altor instituții financiare, precum Bank of America sau Citigroup. Totuși, clienții acestora care încercau să efectueze tranzacții cu Chase puteau întâmpina întârzieri.

Joe Evangelisti, purtător de cuvânt al băncii, a precizat că alte instituții au fost afectate doar în măsura în care participau la tranzacții procesate împreună cu JPMorgan Chase.

Nici platforma Zelle nu a fost afectată direct de incident. Utilizatorii altor bănci puteau însă înregistra întârzieri atunci când trimiteau sau primeau bani de la clienți Chase. Un reprezentant al companiei Early Warning Services, care deține Zelle, a declarat că rețeaua funcționa normal.

JPMorgan Chase a exclus posibilitatea unui atac informatic și a precizat că incidentul a fost unul izolat, provocat de o eroare software. Banca a transmis că utilizatorii își păstrează accesul la conturi și la fonduri și a estimat că serviciile vor fi restabilite integral până la sfârșitul zilei de luni.

Incidentul a avut loc la câteva zile după alte două perturbări majore din Statele Unite, însă nu există o legătură între ele. Întreruperea serviciilor Microsoft de joi, care a afectat platforme precum Outlook, Teams și Copilot, a fost provocată de o problemă tehnică apărută în timpul unei actualizări. Compania a declarat că nu există indicii privind un atac informatic sau implicarea unor agenți de inteligență artificială.

Vineri, o defecțiune a unui router a afectat sistemul de control al traficului aerian din SUA, provocând oprirea temporară a zborurilor la nivel național și perturbări ale transportului aerian intern în zilele următoare. Potrivit autorităților, echipamentul defect a suprasolicitat sistemul de control al traficului aerian, care folosește o infrastructură învechită.