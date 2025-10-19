Băncile americane, date în judecată pentru presupusă manipulare a dobânzii de bază a creditării

Marile bănci americane, printre care JPMorgan Chase, Bank of America și Wells Fargo, sunt vizate de un nou proces colectiv în care sunt acuzate că ar fi manipulat dobânda de bază a creditării („prime rate”) în Statele Unite timp de peste 30 de ani, potrivit Reuters.

Reclamanții susțin că băncile au conspirat pentru a fixa artificial nivelul dobânzii de bază a creditării, determinând milioane de consumatori și întreprinderi mici să plătească sume mai mari pentru împrumuturi.

Procesul, depus joi la o instanță federală din Connecticut, susține că opt instituții financiare majore au coordonat din 1994 stabilirea dobânzilor la același nivel cu indicatorul publicat de The Wall Street Journal, cunoscut ca „WSJ Prime Rate”. Acesta este fixat la trei puncte procentuale peste dobânda fondurilor federale și reprezintă un reper pentru credite în valoare de trilioane de dolari.

Cei doi reclamanți principali, care solicită statutul de acțiune colectivă, afirmă că reprezintă sute de mii de debitori din întreaga țară, afectați de alinierea dobânzilor la WSJ Prime Rate. Potrivit plângerii, aproximativ 70% dintre creditele de consum sub un milion de dolari sunt legate de acest indice.

JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citibank și U.S. Bank au refuzat să comenteze sau nu au răspuns solicitărilor Reuters. The Wall Street Journal și proprietarul său, Dow Jones, nu sunt vizați de proces.

Plângerea menționează că, până în anul 1992, The Wall Street Journal publica un interval al dobânzilor „prime”, indicând cea mai mică și cea mai mare rată oferită de marile bănci, ceea ce stimula concurența pe piață. În prezent, WSJ Prime Rate este exprimată ca un singur număr, rezultat din media ratelor unui grup de instituții financiare.

Reclamanții susțin că băncile implicate au declarat public că stabilesc independent dobânda „prime”, luând în calcul diverși factori economici. Analiza datelor din ultimele decenii arată o aliniere aproape perfectă între marile bănci, aspect care, conform documentului depus în instanță, face „imposibil” ca acestea să fi acționat independent.