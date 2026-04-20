Un român a rămas blocat într-un container în timp ce fura haine. După ce a fost eliberat, polițiștii l-au găsit într-un alt container

Un român a rămas blocat într-un container de haine uzate din Germania, iar polițiștii au intervenit și l-au scos. La scurt timp după eliberare, bărbatul, care era însoțit de o altă persoană, a fost găsit din nou în aceeași zonă, după ce a încercat să ia din nou haine din containerele de colectare din Neumünster, potrivit Kieler Nachrichten.

Incidentul a avut loc în orașul Neumünster, unde doi cetățeni români încercau să ia haine dintr-un container de colectare. În timpul furtului, unul dintre ei a rămas blocat în interior, iar poliția a fost alertată de un martor. Oamenii legii au intervenit în noaptea de duminică spre luni, potrivit Kieler Nachrichten și L’Essentiel.

La ora 00:30, polițiștii au ajuns la fața locului și au găsit unul dintre suspecți lângă container. După verificări, au constatat că al doilea bărbat era blocat în interior. Cei doi români, ambii în vârstă de 22 de ani, au fost încătușați după ce polițiștii au folosit un flex pentru a tăia containerul și a-l scoate pe cel rămas înăuntru.

După intervenție, suspecții au fost duși la sediul poliției pentru audieri, unde au fost verificați și identificați. După finalizarea procedurilor legale specifice unei tentative de furt, autoritățile germane au decis să îi pună în libertate pe cei doi cetățeni români.

Cu toate acestea, la aproximativ două ore după eliberare, în jurul orei 02:30, poliția a fost alertată din nou, după ce aceleași două persoane au fost văzute la un alt container de haine de pe aceeași stradă.

Ajunși la fața locului, agenții i-au recunoscut imediat. După verificările preliminare, cei doi au fost lăsați să plece, însă ambii s-au ales cu dosar penal.