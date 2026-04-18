Casa lui Mircea Dinescu din Cetate a ars în totalitate. Poliția investighează o posibilă incendiere intenționată

Locuința scriitorului Mircea Dinescu din comuna Cetate, județul Dolj, a fost distrusă de un incendiu izbucnit în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru distrugere prin incendiere, prejudiciul fiind estimat la 100.000 de euro, potrivit IPJ Dolj.

Incendiul a cuprins casa din lemn construită în vie pe proprietatea lui Mircea Dinescu, locuința arzând în totalitate. Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Dolj au transmis că sesizarea a fost înregistrată oficial pe 17 aprilie, după depunerea unei plângeri.

„La data de 17 aprilie, poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Cetate au primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat plângerea unui bărbat din comuna Cetate care sesizează faptul că, în noaptea de 1 spre 0 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn situată pe un teren extravilan din comuna Cetate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro”, au transmis reprezentanții instituției.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru distrugere prin incendiere și fac cercetări pentru identificarea și prinderea autorului. Potrivit informațiilor din anchetă, există suspiciuni că focul ar fi fost pus intenționat.

Pentru scriitor, locul are o importanță personală, iar incendiul vine după un alt incident similar. Mircea Dinescu a spus că, în urmă cu câteva luni, i-a fost incendiată și via.

„E vorba despre o casă pe care o construisem în vie, o casă de lemn. Astăzi au început cercetările. Întâi mi-au dat foc la vie, acum câteva luni, și acum mi-au dat foc și la casă. Nu pot să spun concret, pentru că nu știu (n.r. cine sunt vinovații), dar eu cred ca aceasta e urmarea acelei afirmații a lui Ion Iliescu, când eram patron la Cațavencii”, a declarat acesta pentru SpyNews.

Scriitorul a precizat că nu poate indica persoane responsabile, însă spune că are anumite bănuieli, pe care le leagă de reacții mai vechi stârnite de pozițiile sale publice și de modul în care este perceput de unii.

Mircea Dinescu a vorbit și despre criticile care i-au fost aduse în ultimii ani și despre percepția publică.

„Nu înțeleg de ce mă înjură că am ajuns moșier. Le-a rămas ăstora în cap că eu sunt moșier, deși nu am avut niciodată mai mult de 50 de hectare. Probabil cei de pe la România Mare... niște amărâți, că e și problema sărăciei, că furăciunea aceasta din România, nu e numai la nivel de politicieni, care e clar că au furat și au făcut praf țara aceasta în decurs de 30 de ani. (...) Eu cred că voi fi ca pasărea Phoenix și voi renaște din cenușă”, a mai spus Mircea Dinescu.

În ciuda pagubelor, acesta a transmis că nu renunță la proiectele din zonă.