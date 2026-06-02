Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a lansat un atac dur la adresa parteneriatului neoficial dintre PSD și AUR. Oficialul PNL susține, într-o postare pe Facebook că cele două formațiuni politice colaborează strâns în Parlament atunci când miza o reprezintă interesele proprii, deși nu oferă alternative reale pentru administrarea României. Declarațiile vin în contextul numirii noii conduceri a Institutului Cultural Român.

Conform liderului din Senat, votul recent pentru conducerea unei importante instituții de cultură reprezintă dovada clară a unei înțelegeri politice subterane. Mircea Abrudean a subliniat că, dincolo de discursul public, cele două partide își unesc forțele în legislativ pentru a-și securiza poziții influente.

„AUR şi PSD au confirmat astăzi, încă o dată, că parteneriatul lor funcţionează în Parlament. La votul dat pentru noua conducere a Institutului Cultural Român (ICR), PSD a obţinut funcţia de preşedinte, iar AUR o poziţie de vicepreşedinte. Au reuşit încă o dată să găsească o formulă de colaborare, după ce au dărâmat prin moţiune de cenzură un Guvern pro-reforme. Lucrează împreună când e vorba de propriile interese, dar nu au venit cu nicio soluţie pentru guvernarea ţării, deşi a trecut o lună de când au declanşat criza politică în care ne aflăm”, a scris liberalul Mircea Abrudean, pe Facebook.

Reprezentantul PNL a atras atenția asupra relevanței pe care o are această instituție în context internațional, argumentând că desemnările nu ar trebui să fie rezultatul unor trocuri politice.

„ICR reprezintă România în plan cultural şi contribuie la promovarea imaginii ţării peste hotare. Votul de astăzi este încă un exemplu al felului în care relaţiile dintre partide se văd mai bine în rezultatele din Parlament decât în declaraţiile publice”, a mai afirmat Abrudean.

Plenul Senatului a votat marți noua organigramă de conducere a Institutului Cultural Român. În urma scrutinului parlamentar, Corina Încrosnatu, susținută de social-democrați, a preluat funcția de președinte.

Pozițiile de vicepreședinte vor fi ocupate de Adriana Gae, din partea formațiunii politice AUR, și de Attila Weinberger, propus de UDMR. De asemenea, legislativul a validat și cei paisprezece membri care vor face parte din Consiliul de conducere al instituției culturale.