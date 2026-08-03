Valul de căldură care a cuprins România se intensifică de la o zi la alta, iar meteorologii avertizează că urmează câteva zile cu temperaturi extreme și nopți tropicale. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări succesive, inclusiv Cod roșu pentru vestul țării, unde maximele vor atinge până la 41 de grade Celsius. Potrivit prognozei, răcirea va începe abia spre sfârșitul săptămânii, când temperaturile vor scădea în majoritatea regiunilor.

Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă până joi, 7 august, ora 10:00.

În acest interval, valul de căldură va persista și se va extinde în aproape toată țara, fiind însoțit de caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar maximele vor varia între 28-33 de grade pe litoral și până la 40 de grade în Câmpia de Vest. Minimele nocturne vor rămâne ridicate, între 20 și 26 de grade.

Luni, județele Satu Mare, Bihor și Arad se află sub Cod roșu de caniculă, unde temperaturile vor urca la 39-40 de grade, iar în unele zone valorile sunt comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. În aceste regiuni, nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de până la 25 de grade.

Marți, avertizarea de Cod roșu se extinde și în județul Timiș. ANM estimează maxime de 39-41 de grade în Bihor, Arad și Timiș și de 38-39 de grade în Satu Mare. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor aduce temperaturi de 24-26 de grade.

În paralel, alte regiuni ale țării se vor afla sub cod galben și cod portocaliu de caniculă, cu maxime cuprinse între 35 și 39 de grade și un disconfort termic ridicat.

Primele semne ale unei schimbări apar vineri, când în vestul, centrul și mai ales în nordul țării temperaturile vor începe să scadă, iar atmosfera va deveni instabilă. Sunt prognozate intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse torențiale, izolat cu cantități importante de apă.

Cu toate acestea, în sudul și estul țării valul de căldură va continua, iar temperaturile vor rămâne între 31 și 39 de grade. În București, meteorologii estimează pentru vineri o maximă de 38-39 de grade și o nouă noapte tropicală, cu minime de 20-23 de grade.

Conform prognozei ANM, sâmbătă răcirea va cuprinde majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor coborî, în general, între 28 și 35 de grade, iar minimele vor ajunge la 12-22 de grade.

Totodată, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat în mare parte din țară, fiind așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În sud-vest este posibil ca, pe alocuri, canicula să mai persiste.

În Capitală, valorile termice vor scădea semnificativ față de zilele precedente. Sâmbătă sunt estimate maxime în jurul a 33 de grade și minime de 18-20 de grade, însă după-amiaza și seara cresc șansele pentru averse torențiale și furtuni de scurtă durată.