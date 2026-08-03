Scriitorul, jurnalistul și fostul deputat Traian Dobrinescu a murit la vârsta de 77 de ani. Anunțul a fost făcut luni de Uniunea Scriitorilor din România, care a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria autorului și publicistului.

„Uniunea Scriitorilor din România anunță cu profundă tristețe decesul scriitorului și jurnalistului Traian Dobrinescu. Cunoscut ca un minunat coleg și un combatant activ pentru drepturile scriitorilor, Traian Dobrinescu lasă în urmă o operă semnificativă și amintiri imposibil de șters. Prin dispariția lui, literatura română și lumea literară suferă o grea pierdere. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Uniunea Scriitorilor într-o postare publicată pe Facebook.

Născut la 23 mai 1949, în Orlești, județul Vâlcea, Traian Dobrinescu a absolvit Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în 1972.

După ce a profesat ca profesor de limba și literatura română, în ianuarie 1990 a înființat, alături de un grup de intelectuali vâlceni, Curierul de Vâlcea, considerat primul cotidian particular independent din România. Doi ani mai târziu a fondat publicația Informația Zilei, pe care a condus-o până în 1994.

În 1991 s-a numărat printre fondatorii Teatrului de Stat „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, instituție pe care a condus-o în primii ani de activitate. În această perioadă au fost montate primele spectacole ale teatrului, inclusiv „În așteptarea lui Godot”, de Samuel Beckett, și „Libertate conjugală”, de Dario Fo și Franca Rame.

Traian Dobrinescu a desfășurat o activitate literară constantă, debutând în volum în 1990. A publicat poezie și proză, iar romanele „Cei morți înainte de moarte” și „Nu te opri, nu te întoarce” s-au numărat printre cele mai cunoscute lucrări ale sale.

Pentru activitatea literară a primit, între altele, Premiul Colocviului Romanului Românesc pentru romanul „Nu te opri, nu te întoarce”, precum și premiile pentru proză scurtă „Tudor Arghezi” și „Gib Mihăescu”.

În plan politic, a fost deputat ales pe listele PNL în legislatura începută în 2012, perioadă în care a susținut inițiative privind drepturile scriitorilor.