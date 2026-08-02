Jurnalistul Romeo Couți, atacat din mai multe direcții în online. Vinovat, după cum explică într-o postare publicată pe contul de Facebook, purtătorul de cuvânt al celor de la UDMR, Csoma Botond.

„Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR a dat undă verde linșajului online împotriva unui jurnalist român. Declarația purtătorului de cuvânt al UDMR, de la sfârștul lunii mai, în care am fost prezentat drept „pseudo-jurnalist”, iar activitatea mea profesională a fost ironizată prin afirmații precum „i s-a conferit titlul de doctor în teoriile conspirației ușoare la Universitatea Spiru Haret” și recomandarea de a cauta adevărul „în surse verificabile, nu doar în comentariile de pe Facebook și la terasa din colț”, a depășit cu mult limitele unei polemici politice și a intrat într-o zonă toxică.

După acest moment provocat de un important politician, un jurnalist român este atacat și ridiculizat public în mod constant pentru simplul fapt că exprimă opinii critice despre UDMR și despre relația acestei formațiuni cu cercurile de putere de la Budapesta”, a scris jurnalistul pe rețeaua socială.

După atacul lui Csoma Botond, pagina mea de Facebook a fost inundată de jigniri din partea unor etnici maghiari. Mesajul lui Csoma Botond nu a urmărit combaterea argumentelor și informațiilor prezentate în articolele și postările mele, ci decredibilizarea unui jurnalist român prin ironie și etichetare.

Efectele unui asemenea mesaj au devenit vizibile imediat. După publicarea acestei postări, comentariile agresive la adresa tuturor materialelor mele referitoare la neregulile semnalate în activitatea unor lideri UDMR s-au amplificat. Numeroși comentatori de etnie maghiară au preluat același limbaj depreciativ, înlocuind dezbaterea cu insulte, ironii și atacuri personale, fără a răspunde întrebărilor și informațiilor prezentate. Purtătorul de cuvânt al UDMR a aprins fitilul urii în mediul online”, a continuat să explice Romeo Couți.

„Atunci când un purtător de cuvânt al unui partid parlamentar important într-o ecuație de putere, cum este UDMR-ul, recurge la ridiculizarea publică a unui jurnalist român, acesta transmite propriului public un semnal că un astfel de comportament este legitim. În loc să incurajeze un dialog democratic bazat pe argumente, un asemenea discurs alimentează ostilitatea față de actul jurnalistic și creează un climat în care hărțuirea și intimidarea online sunt percepute ca reacții acceptabile.

Nu este vorba doar despre un atac la adresa unui jurnalist, ci despre un mesaj care descurajează orice critică la adresa UDMR și încearcă să mute atenția de la problemele ridicate în spațiul public către discreditarea celui care le aduce în atenția opiniei publice. Credeti ca este corectă atitudinea domnului Csoma Botond, purtatorul de cuvânt al UDMR, față de un demers jurnalistic? Aștept raspuns in comentarii”, se mai precizează în respectiva postare.