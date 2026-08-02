Tensiunile diplomatice și militare dintre Washington și Teheran atrag din nou atenția opiniei publice internaționale, pe fundalul conflictului sângeros care destabilizează întregul Orient Mijlociu. O agenție oficială de presă din Iran a catalogat duminică afirmațiile făcute de președintele american Donald Trump drept o dezinformare gravă.

Liderul de la Casa Albă susținuse anterior că autoritățile iraniene ar fi solicitat Statelor Unite stoparea altor operațiuni militare și atacuri asupra teritoriului lor, notează news.ro.

Facțiunile militare de la Teheran au reacționat prompt, negând vehement orice tentativă de negociere în termenii prezentați de liderul american. Conform informațiilor furnizate de agenția Mehr, care citează surse directe din cadrul structurilor militare, afirmațiile președintelui Statelor Unite sunt încadrate direct în categoria falsurilor mediatice. Reprezentanții armatei iraniene au subliniat că forțele lor se află în stare de alertă maximă și sunt pregătite pentru orice eventualitate.

Declarațiile controversate ale președintelui american au fost făcute sâmbătă, când Donald Trump a anunțat existența unei înțelegeri între Statele Unite și Israel privind întreruperea temporară a raidurilor aeriene și a atacurilor terestre împotriva obiectivelor iraniene. Potrivit versiunii americane, decizia ar fi fost luată la solicitarea expresă a Teheranului, sprijinită de alte națiuni din regiune, sub rezerva încheierii rapide a unui tratat oficial.

Liderul american a trasat cerințe clare pentru finalizarea unui astfel de acord, punctând că orice înțelegere trebuie să vizeze în mod obligatoriu deblocarea căilor de navigație. El a declarat că acest acord cu Iranul ar trebui să includă deschiderea „COMPLETĂ ŞI TOTALĂ A STRÂMTORII ORMUZ, precum şi încetarea ameninţării nucleare iraniene”.

Răspunsul autorităților iraniene nu s-a lăsat așteptat, fiind transmis prin intermediul altei agenții de presă locale, Fars. Citând o sursă apropiată echipei de negociere nucleară, sursa iraniană a respins posibilitatea deblocării tranzitului maritim fără condiții prealabile, menționând că atâta timp cât Statele Unite își vor menține acțiunile ostile, strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă.

Blocajul maritim din zona golfului reprezintă unul dintre cele mai critice puncte ale confruntării actuale. Strâmtoarea Ormuz este o arteră strategică crucială pentru piața energetică globală. În condiții normale de pace, prin acest punct de trecere tranzitează aproximativ 20 % din producția mondială de hidrocarburi. Blocarea ei a generat deja unde de șoc masive în economia mondială, determinând Statele Unite să instituie un blocaj naval strict asupra porturilor iraniene ca măsură de represalii.

Confruntările militare pe scară largă din Orientul Mijlociu au izbucnit pe 28 februarie, în urma unei ample campanii de bombardamente coordonate de forțele israeliano-americane împotriva infrastructurii din Iran. De la declanșarea ostilităților și până în prezent, luptele au provocat mii de morți în întreaga regiune și au tulburat grav echilibrul geopolitic și economic global.