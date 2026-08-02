SUA riscă să nu mai poată apăra Israelul. Avertismentul transmis Pentagonului

SUA riscă să nu mai poată apăra Israelul. Cel mai înalt general american din Europa a avertizat în scris Pentagonul că nu mai dispune de suficiente forțe navale pentru a continua protejarea Israelului împotriva rachetelor balistice. În lipsa unui distrugător suplimentar al Marinei SUA, comandantul ar putea fi obligat să acorde prioritate apărării teritoriului american, potrivit unor oficiali citați sub protecția anonimatului de The Washington Post.

Avertismentul a fost transmis Pentagonului în scris, într-un moment în care resursele navale americane sunt solicitate în mai multe zone din Orientul Mijlociu.

Generalul a arătat că, fără trimiterea unui alt distrugător al Marinei, va trebui să aleagă apărarea „teritoriului național” al Statelor Unite în detrimentul protejării Israelului.

Oficialii care au prezentat informațiile pentru The Washington Post au solicitat să nu le fie dezvăluită identitatea. Până în acest moment, Pentagonul nu a transmis o reacție oficială în legătură cu avertismentul.

Mesajul generalului apare în contextul continuării războiului cu Iranul și al operațiunilor intense desfășurate de Statele Unite în regiune. Conflictul, ajuns în a cincea lună, a redus stocurile americane de armament defensiv necesar pentru interceptarea rachetelor balistice.

Marina Statelor Unite se află sub o presiune suplimentară după ce administrația americană a ordonat blocarea porturilor iraniene. Măsura a fost luată ca răspuns la închiderea Strâmtorii Ormuz de către Teheran.

Distrugătoarele americane aflate în estul Mării Mediterane sunt folosite de mai mulți ani în cadrul sistemului de apărare a Israelului. Navele sunt dotate cu radare puternice și au interceptat rachete lansate atât de Iran, cât și de militanții houthi din Yemen.

The Washington Post relata în luna mai că evaluările realizate de Pentagon la începutul războiului indicau faptul că forțele americane au suportat cea mai mare parte a efortului de apărare a Israelului împotriva rachetelor balistice iraniene.

Două distrugătoare, USS Paul Ignatius și USS Roosevelt, se aflau vineri în Marea Mediterană. Alte trei nave de același tip, USS Arleigh Burke, USS Bulkeley și USS Oscar Austin, se aflau la Rota.

Mai aproape de Iran, o flotă suplimentară de nave americane era desfășurată în Marea Arabiei. În zonă se aflau și portavioanele USS George H.W. Bush și USS Abraham Lincoln.

Distrugătorul USS Gonzalez era poziționat în Marea Roșie, unde rebelii houthi din Yemen au încercat să impună propriul blocaj asupra transportului comercial.

Avertismentul privind lipsa navelor a apărut în timp ce președintele Donald Trump analiza continuarea operațiunilor militare împotriva Iranului.

Liderul american a afirmat duminică dimineață, într-o postare pe rețelele de socializare, că aliații din Orientul Mijlociu au stabilit parametrii unui acord care ar putea pune capăt războiului. Trump a anunțat că va amâna pentru moment ordinul privind lansarea unor noi atacuri, în condițiile în care conflictul durează de cinci luni.

„Pe baza acestei cereri, am fost de acord, pentru beneficiul viitor al lumii și, de asemenea, pentru supraviețuirea unui Iran prosper și de succes, să anulez atacul, sub rezerva posibilității de a încheia rapid un acord”, a declarat Trump.

Președintele american a adăugat că Israelul a acceptat să se alăture Statelor Unite în angajamentul de a încerca finalizarea acordului cu Iranul, care ar urma să pună capăt războiului.