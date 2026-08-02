Un nou val de tentative de fraudă afectează populația din România, vizând șoferii și utilizatorii de servicii digitale. Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a recepționat recent un număr semnificativ de sesizări legate de mesaje trimise prin SMS sau prin diverse aplicații de chat, prin care infractorii pretind că reprezintă Poliția Română sau alte autorități ale statului.

Escrocii încearcă să obțină bani sau acces la date sensibile de la victime prin generarea unui sentiment de panică și urgență.

„În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicaţii de mesagerie care par a proveni de la "Poliţia Română" şi informează despre o presupusă amendă pentru depăşirea limitei de viteză.

Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plăţii, fiind însoţite de ameninţări privind aplicarea unor penalităţi, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecţiei tehnice periodice, transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului etc. Autorii exploatează încrederea publicului în instituţiile statului şi creează un sentiment de urgenţă pentru a determina victima să acţioneze, fără a verifica autenticitatea mesajului”, a transmis IGPR.

Experții în securitate cibernetică și anchetatorii încadrează această tactică în categoria schemelor de tip Government Impersonation Scam. În acest scenariu, atacatorii își asumă identitatea unei autorități publice pentru a induce în eroare populația. Obiectivul lor principal este determinarea persoanelor vizate să acceseze linkuri periculoase, să efectueze plăți nejustificate sau să furnizeze date bancare și informații cu caracter personal.

Poliția Română subliniază un detaliu esențial pentru toți cetățenii: instituțiile statului nu transmit niciodată notificări privind amenzile de circulație prin mesaje SMS sau prin canale de mesagerie rapidă însoțite de linkuri directe pentru plată.

Pentru a evita pierderile financiare și compromiterea datelor personale, Inspectoratul General al Poliției Române recomandă respectarea unor reguli stricte de siguranță:

Nu răspundeţi mesajelor şi nu accesaţi linkurile primite prin SMS sau aplicaţii de mesagerie care solicită plata unor amenzi.

Verificaţi existenţa unor eventuale obligaţii de plată exclusiv prin platformele oficiale, accesând manual adresa "https://www.ghiseul.ro" în browser, fără a utiliza linkuri primite în mesaje.

Verificaţi cu atenţie denumirea domeniului web. Domeniile asemănătoare celor oficiale (ex.: .cc, .top, .vip etc.) reprezintă un indicator clar al unei tentative de fraudă.

Nu introduceţi date personale, parole sau informaţii despre cardurile bancare pe site-uri accesate din linkuri primite prin SMS sau aplicaţii de mesagerie.

Reţineţi că instituţiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin alte aplicaţii de mesagerie, împreună cu linkuri directe pentru efectuarea plăţii.

Dacă aţi introdus deja date bancare pe un astfel de site, contactaţi imediat banca emitentă pentru blocarea cardului şi monitorizarea tranzacţiilor.

Raportaţi tentativele de fraudă către autorităţile competente şi contribuiţi la avertizarea altor persoane.