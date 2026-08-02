Se schimbă fișa medicală pentru permisul auto. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care modifică normele medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Documentul introduce criterii actualizate privind vederea, afecțiunile psihice, dependența de alcool și consumul de droguri sau medicamente care pot influența capacitatea de a conduce în siguranță.

Proiectul transpune în legislația națională o directivă europeană adoptată în 2025. Noile reguli vor deveni aplicabile numai după semnarea ordinului de către ministrul Sănătății și publicarea documentului în Monitorul Oficial. Potrivit Ministerului Sănătății, modificările urmăresc creșterea siguranței rutiere prin actualizarea condițiilor medicale pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care solicită sau își reînnoiesc permisul auto.

Una dintre principalele schimbări pregătite de Ministerul Sănătății vizează capacitățile vizuale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Proiectul actualizează criteriile privind acuitatea vizuală și câmpul vizual al persoanei evaluate.

Medicii vor lua în considerare și sensibilitatea la contrast, vederea dublă, cunoscută sub denumirea de diplopie, precum și capacitatea de a vedea în condiții de lumină redusă. Documentul conține și reguli privind perioada de adaptare în cazul persoanelor care și-au pierdut vederea la un singur ochi.

Condițiile vor fi diferite în funcție de categoria de șoferi. Persoanele din grupa 1, care include în principal conducătorii auto amatori, vor fi evaluate după alte criterii decât șoferii profesioniști din grupa 2.

Proiectul prevede că permisul de conducere nu va putea fi acordat sau reînnoit persoanelor care suferă de tulburări mintale severe. Aceeași regulă se aplică în cazul afecțiunilor grave și persistente care afectează capacitatea de judecată, comportamentul sau adaptabilitatea persoanei. Documentul permite însă și anumite excepții.

Persoanele diagnosticate cu astfel de afecțiuni ar putea obține sau păstra permisul dacă prezintă un aviz medical de specialitate.

În funcție de situație, medicii pot impune și monitorizarea periodică a stării de sănătate. Menținerea permisului va depinde astfel de rezultatele evaluărilor și de respectarea recomandărilor medicale.

Noile norme includ criterii actualizate și pentru persoanele care au avut probleme legate de dependența de alcool. Acestea vor putea solicita eliberarea sau reînnoirea permisului după o perioadă de abstinență care poate fi demonstrată. Perioada trebuie să se desfășoare în cadrul unor programe de reabilitare și sub supraveghere medicală.

Obținerea permisului va depinde de avizul unui medic și poate fi condiționată de efectuarea unor controale periodice. Prin aceste evaluări, medicii vor urmări dacă persoana poate conduce în siguranță și dacă riscul unei recidive este ținut sub control.

Proiectul menține interdicția privind acordarea permisului persoanelor dependente de substanțe psihotrope. Permisul nu va putea fi eliberat nici celor care urmează tratamente medicamentoase incompatibile cu șofatul în condiții de siguranță.

Documentul introduce însă posibilitatea ca fiecare caz să fie analizat individual. Evaluarea va ține cont de substanța consumată, de tratamentul urmat și de efectele acestora asupra atenției, reacțiilor și capacității de a controla un autovehicul. În funcție de riscurile constatate, medicii pot propune restricții adaptate fiecărei persoane.

Modificările prezentate de Ministerul Sănătății se află în etapa dezbaterii publice.

Prin urmare, criteriile nu se aplică încă persoanelor care solicită eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere.

Proiectul va putea intra în vigoare după încheierea procedurii, semnarea ordinului de către ministrul Sănătății și publicarea acestuia în Monitorul Oficial.