Social

Ce trebuie să facă șoferii dacă TollRo nu funcționează. Noi informații de la CNAIR

Ce trebuie să facă șoferii dacă TollRo nu funcționează. Noi informații de la CNAIRTollRo. Sursa foto: Facebook/CNAIR
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Șoferii de transport marfă care întâmpină erori în TollRo nu trebuie să rămână blocați în parcări, a transmis CNAIR după problemele apărute la lansarea noului sistem de taxare. Aceștia își pot continua cursa fără să fie sancționați, dacă au încercat să acceseze platforma și să își îndeplinească obligația de plată.

Ce trebuie să facă șoferii dacă TollRo nu funcționează

Problemele tehnice apărute după lansarea TollRo au făcut ca o parte dintre utilizatori să nu poată intra în aplicație sau să își creeze conturile. De teama unor eventuale amenzi, unii șoferi au ales să rămână în parcări, însă CNAIR anunță că acest lucru nu este necesar. Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat că șoferii își pot continua traseul dacă aplicația dă erori.

„Șoferii nu trebuie să rămână blocați în parcări. Dacă încearcă să intre pe această aplicație și aplicația nu merge și dă erori, pot să plece mai departe în cursă fără riscul de a primi amenzi”, a declarat Alin Șerbănescu la Digi24.

Potrivit reprezentantului CNAIR, este important ca utilizatorii să încerce să acceseze platforma, astfel încât tentativa lor de a respecta obligația de plată să poată fi verificată.

„Noi vedem că au încercat să intre în platformă și a eșuat încercarea și, în funcție de demersurile lor, nu vor primi amenzi. Deci pot să plece în cursă fără riscul de a primi amenzi, cu condiția să încerce totuși să intre în platformă”, a explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Problemele TollRo ar trebui remediate în 72 de ore

CNAIR a discutat cu firma care a realizat platforma, iar dezvoltatorul a transmis că lucrează la rezolvarea defecțiunilor apărute după lansare.

„Ne-a dat asigurări că face tot posibilul ca până mâine seară, deci din noaptea de sâmbătă spre duminică, la 72 de ore de la lansarea aplicației, să rezolve aceste probleme”, a spus Alin Șerbănescu.

Până atunci, șoferii trebuie să încerce să intre în TollRo. Dacă aplicația nu funcționează, aceștia își pot continua cursa fără riscul unei sancțiuni în condițiile explicate de CNAIR.

Camioane marfare

Sursa foto: Arhiva EVZ

Aproximativ 5 milioane de accesări ale platformei

Datele CNAIR arată că TollRo a înregistrat aproximativ 5 milioane de vizite, în timp ce numărul vehiculelor introduse în sistem a ajuns la aproximativ 150.000.

Diferența dintre cele două valori este pusă și pe seama numeroaselor tentative nereușite de accesare și înregistrare în platformă.

„Aceste 4 milioane de vizite înseamnă 4 milioane de încercări, unele eșuate, de a se înregistra în platformă”, a explicat reprezentantul CNAIR.

Alin Șerbănescu a spus că, fiind recent lansată, platforma nu avea încă „reputație” în raport cu sistemele internaționale de protecție antispam. Volumul ridicat de mesaje trimise de TollRo a făcut ca o parte dintre acestea să fie filtrate și direcționate către spam de furnizorii serviciilor de e-mail.

CNAIR admite că platforma avea nevoie de mai multe teste

Întrebat despre problemele apărute la lansare, purtătorul de cuvânt al CNAIR a recunoscut că platforma ar fi trebuit testată suplimentar înainte de a fi pusă în funcțiune.

„Da, și aici se vede foarte clar că trebuia să mai facem teste la această platformă, trebuia să avem mai mult timp la dispoziție”, a declarat acesta.

Potrivit lui Alin Șerbănescu, autoritățile solicitaseră prelungirea perioadei de pregătire și testare până în aprilie anul viitor, astfel încât atât TollRo, cât și sistemele cu care aceasta comunică să poată fi verificate mai bine.

Până când problemele vor fi rezolvate, șoferii care încearcă să intre pe platformă, dar întâmpină erori, își pot continua cursa fără să fie amendați pentru neplata taxei în aceste condiții.

Stiri calde

22:27 - AUR merge la Cotroceni cu o cerere clară pentru Nicușor Dan. Petrișor Peiu exclude orice compromis
22:20 - Descoperire într-o pădure din județul Iași. Aproximativ 70 de elemente de muniție neexplodată, ridicate de pirotehniști
22:10 - Școlile sunt închise luni, de Ziua Educației. Câte zile mai au elevii până la următoarea vacanță
22:02 - Se conturează noua echipă guvernamentală. Ce nume sunt vehiculate pentru ministerele-cheie
21:50 - Care este cel mai lung cuvânt din limba română și ce înseamnă el
21:41 - A șasea zi de manifestații pentru Călin Georgescu. 2.000 de oameni s-au adunat în fața Arestului Central
21:31 - România, în topul scumpirilor la locuințe din Uniunea Europeană. Cum evoluează piața imobiliară în Europa
21:22 - Florin Cîțu critică dur strategia BNR și avertizează asupra creșterii dobânzilor: Euro ar fi putut ajunge sub 3 lei

HAI România!

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul ar scădea”

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul...

Proiecte speciale