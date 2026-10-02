Ce trebuie să facă șoferii dacă TollRo nu funcționează

Șoferii de transport marfă care întâmpină erori în TollRo nu trebuie să rămână blocați în parcări, a transmis CNAIR după problemele apărute la lansarea noului sistem de taxare. Aceștia își pot continua cursa fără să fie sancționați, dacă au încercat să acceseze platforma și să își îndeplinească obligația de plată.

Problemele tehnice apărute după lansarea TollRo au făcut ca o parte dintre utilizatori să nu poată intra în aplicație sau să își creeze conturile. De teama unor eventuale amenzi, unii șoferi au ales să rămână în parcări, însă CNAIR anunță că acest lucru nu este necesar. Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat că șoferii își pot continua traseul dacă aplicația dă erori.

„Șoferii nu trebuie să rămână blocați în parcări. Dacă încearcă să intre pe această aplicație și aplicația nu merge și dă erori, pot să plece mai departe în cursă fără riscul de a primi amenzi”, a declarat Alin Șerbănescu la Digi24.

Potrivit reprezentantului CNAIR, este important ca utilizatorii să încerce să acceseze platforma, astfel încât tentativa lor de a respecta obligația de plată să poată fi verificată.

„Noi vedem că au încercat să intre în platformă și a eșuat încercarea și, în funcție de demersurile lor, nu vor primi amenzi. Deci pot să plece în cursă fără riscul de a primi amenzi, cu condiția să încerce totuși să intre în platformă”, a explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

CNAIR a discutat cu firma care a realizat platforma, iar dezvoltatorul a transmis că lucrează la rezolvarea defecțiunilor apărute după lansare.

„Ne-a dat asigurări că face tot posibilul ca până mâine seară, deci din noaptea de sâmbătă spre duminică, la 72 de ore de la lansarea aplicației, să rezolve aceste probleme”, a spus Alin Șerbănescu.

Până atunci, șoferii trebuie să încerce să intre în TollRo. Dacă aplicația nu funcționează, aceștia își pot continua cursa fără riscul unei sancțiuni în condițiile explicate de CNAIR.

Datele CNAIR arată că TollRo a înregistrat aproximativ 5 milioane de vizite, în timp ce numărul vehiculelor introduse în sistem a ajuns la aproximativ 150.000.

Diferența dintre cele două valori este pusă și pe seama numeroaselor tentative nereușite de accesare și înregistrare în platformă.

„Aceste 4 milioane de vizite înseamnă 4 milioane de încercări, unele eșuate, de a se înregistra în platformă”, a explicat reprezentantul CNAIR.

Alin Șerbănescu a spus că, fiind recent lansată, platforma nu avea încă „reputație” în raport cu sistemele internaționale de protecție antispam. Volumul ridicat de mesaje trimise de TollRo a făcut ca o parte dintre acestea să fie filtrate și direcționate către spam de furnizorii serviciilor de e-mail.

Întrebat despre problemele apărute la lansare, purtătorul de cuvânt al CNAIR a recunoscut că platforma ar fi trebuit testată suplimentar înainte de a fi pusă în funcțiune.

„Da, și aici se vede foarte clar că trebuia să mai facem teste la această platformă, trebuia să avem mai mult timp la dispoziție”, a declarat acesta.

Potrivit lui Alin Șerbănescu, autoritățile solicitaseră prelungirea perioadei de pregătire și testare până în aprilie anul viitor, astfel încât atât TollRo, cât și sistemele cu care aceasta comunică să poată fi verificate mai bine.

Până când problemele vor fi rezolvate, șoferii care încearcă să intre pe platformă, dar întâmpină erori, își pot continua cursa fără să fie amendați pentru neplata taxei în aceste condiții.