CNAIR anunță că a remediat o parte dintre problemele tehnice apărute după lansarea platformei TollRo, la 1 octombrie 2026. Plățile cu cardul au fost deblocate, capacitatea sistemului a fost extinsă, iar transmiterea e-mailurilor de confirmare a conturilor a fost îmbunătățită. Cu toate acestea, unele disfuncționalități persistă, iar echipele tehnice continuă să lucreze la stabilizarea completă a platformei.

Potrivit companiei, interesul pentru noul sistem de tarifare electronică rutieră a fost ridicat încă din primele ore de la lansare, ceea ce a generat un trafic intens și a suprasolicitat atât platforma, cât și unele servicii externe cu care aceasta comunică.

„Interesul pentru noul sistem a fost foarte ridicat. Platforma a fost accesată de aproximativ 4 milioane de vizitatori şi utilizatori autentificaţi, iar în sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori şi 170.000 de vehicule. În primele 12 ore au fost emise peste 45.000 de tichete de rută şi au fost efectuate peste 60.000 de plăţi şi peste 13.000 de alimentări ale portofelului electronic. Aproximativ 90% dintre achiziţii s-au făcut direct prin portalul şi aplicaţiile TollRo, iar restul prin distribuitori şi prin punctele CNAIR”, arată CNAIR într-un comunicat oficial.

Reprezentanții companiei anunță că au fost rezolvate trei dintre principalele probleme semnalate de utilizatori după lansarea TollRo.

Prima vizează plățile cu cardul. Unele tranzacții și anumite tipuri de carduri nu au putut fi procesate prin intermediul operatorului EuPlătesc. CNAIR a analizat situația împreună cu procesatorul de plăți, iar disfuncționalitățile au fost remediate.

O altă problemă a fost generată de numărul mare de accesări, care a provocat perioade scurte în care platforma nu a putut fi utilizată. Capacitatea sistemului a fost mărită pentru a putea gestiona un volum mai mare de trafic.

Au existat dificultăți și la transmiterea e-mailurilor de confirmare a conturilor. Unele mesaje au fost respinse sau filtrate de furnizorii de servicii de e-mail, fiind considerate activitate neobișnuită. CNAIR a modificat și redirecționat fluxul de transmitere, iar rata de livrare a mesajelor s-a îmbunătățit.

Deși o parte dintre disfuncționalități au fost remediate, CNAIR continuă să monitorizeze problemele apărute în comunicarea cu sistemele externe, inclusiv cele ale Registrului Auto Român (RAR) și Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Aceste servicii sunt necesare pentru emiterea produselor tarifare și verificarea vehiculelor, iar întreruperile temporare ale comunicării au afectat unele operațiuni.

Compania lucrează și la corectarea unor erori punctuale din datele cartografice și din informațiile privind restricțiile de circulație. Acestea au îngreunat, în anumite cazuri, calcularea traseelor și emiterea tichetelor de rută. Situațiile sunt analizate împreună cu CESTRIN.

Totodată, CNAIR a înregistrat peste 1.000 de solicitări de suport, dintre care mai mult de jumătate au fost deja soluționate. Celelalte sesizări sunt repartizate echipelor responsabile, în funcție de natura problemelor.

În paralel, compania verifică tranzacțiile efectuate în intervalul afectat de disfuncționalități, pentru ca sumele achitate să fie atribuite corect conturilor utilizatorilor. CNAIR susține că nicio plată efectuată nu se pierde.

CNAIR informează că Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a funcționat cu disfuncționalități începând cu 1 octombrie 2026. Din acest motiv, utilizatorii afectați de problemele tehnice nu vor fi sancționați, în conformitate cu art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023.

Prestatorul estimează că stabilizarea completă a sistemului va avea loc în cel mult 72 de ore de la lansarea platformei, respectiv de la 1 octombrie 2026, ora 00:00.

Obligația de plată a tarifului TollRo rămâne însă în vigoare pe toată această perioadă. Măsurile anunțate de CNAIR urmăresc să protejeze utilizatorii de bună-credință care nu au putut efectua operațiunile necesare din cauza incidentelor tehnice.

Astfel, vehiculele care au o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau dețin un tichet de rută valabil nu vor fi înregistrate ca având o plată neachitată. Tariful aferent va fi stabilit ulterior, pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare.

De asemenea, nu vor fi sancționați utilizatorii care au încercat să își creeze un cont, să își înroleze vehiculul sau să achiziționeze TollRo, dar nu au reușit din cauza problemelor platformei.

CNAIR subliniază că această măsură se aplică doar situațiilor provocate de incidentul tehnic și nu reprezintă o scutire de la plata tarifului. Utilizatorii care pot efectua plata prin intermediul platformei trebuie să își îndeplinească obligațiile legale.

Orice modificare a perioadei de protecție va fi anunțată pe portalul oficial etoll.ro și în aplicația mobilă TollRo.

CNAIR recomandă utilizatorilor să parcurgă pașii necesari pentru a putea circula legal și pentru a evita eventualele probleme legate de achitarea tarifului.

Aceștia trebuie să își creeze un cont pe portalul etoll.ro⁠ sau în aplicația mobilă TollRo, să își înroleze vehiculele și să achiziționeze tichetul de rută înainte de călătorie ori să pornească sesiunea de tarifare direct din aplicație.

În cazul în care o plată a fost efectuată, dar confirmarea nu a fost primită, CNAIR recomandă utilizatorilor să nu repete tranzacția. Aceștia trebuie să verifice situația în contul de pe portal sau din aplicație, precum și folderul Spam al adresei de e-mail.

De asemenea, este indicat ca șoferii să păstreze dovada plății, precum extrasul bancar sau o captură de ecran, până la finalizarea verificărilor și a reconcilierii tranzacțiilor.

Persoanele care întâmpină în continuare dificultăți pot transmite sesizări prin formularul de contact disponibil pe etoll.ro. Companiile de transport sunt rugate să includă numerele de înmatriculare ale vehiculelor afectate, pentru ca solicitările să poată fi soluționate cu prioritate.

Reprezentanții companiei îi avertizează pe utilizatori să achite tariful TollRo exclusiv prin portalul oficial și prin aplicația mobilă, evitând solicitările de plată primite prin alte canale.

„Vă rugăm să efectuaţi plăţile TollRo numai prin canalele oficiale, portalul https://etoll.ro⁠ şi aplicaţia mobilă TollRo, şi să nu daţi curs solicitărilor de plată primite pe alte căi. Procesul de stabilizare continuă pe baza datelor operaţionale şi a sesizărilor primite. CNAIR va reveni cu un nou anunţ imediat ce toate funcţionalităţile sunt complet stabilizate”, mai transmite CNAIR.