Românii care au muncit atât în România, cât și în alte state europene pot beneficia de pensie din fiecare țară în care au fost asigurați, dacă îndeplinesc condițiile legale, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP). Perioadele de cotizare din mai multe state pot fi cumulate pentru deschiderea dreptului la pensie, însă fiecare țară calculează și plătește separat partea care îi revine fostului angajat.

Procedura este reglementată prin normele europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și le permite persoanelor care au lucrat peste granițe să își valorifice anii de contribuție. Totuși, pensionarea nu se produce neapărat în același timp în toate statele, deoarece vârsta standard și condițiile de pensionare diferă de la o țară la alta.

Persoanele care au realizat stagii de cotizare în România și în alte state membre ale Uniunii Europene pot solicita stabilirea drepturilor de pensie prin procedura cunoscută sub denumirea de „pensii comunitare”. Aceleași reguli se aplică și pentru perioadele de asigurare din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Potrivit regulilor europene, perioadele de muncă recunoscute de instituțiile competente din fiecare stat sunt luate împreună în calcul pentru verificarea îndeplinirii condițiilor privind stagiul de cotizare.

Astfel, un român care nu a acumulat suficienți ani de contribuții în România pentru a obține pensia poate beneficia de recunoașterea perioadelor lucrate în alte țări europene. Cumularea anilor nu înseamnă însă că toate contribuțiile sunt transferate într-un singur sistem sau că persoana va primi o singură pensie.

Fiecare stat rămâne responsabil pentru plata drepturilor corespunzătoare perioadelor în care solicitantul a fost asigurat în sistemul său public.

Valoarea pensiei depinde de perioadele de asigurare și de regulile aplicabile în fiecare stat. Pentru stabilirea drepturilor, instituțiile de pensii pot calcula o pensie teoretică, luând în considerare toate perioadele de cotizare confirmate în țările implicate.

Ulterior, fiecare instituție determină partea din această sumă care corespunde perioadei în care persoana a contribuit la sistemul respectiv. Calculul se face proporțional cu anii de asigurare, conform principiului pro rata temporis.

Dacă legislația națională permite și un calcul bazat exclusiv pe perioadele de cotizare realizate în țara respectivă, instituția compară cele două variante și acordă cuantumul mai mare, în condițiile prevăzute de lege.

Există și situații în care o persoană a lucrat mai puțin de un an într-un anumit stat. În aceste cazuri, legislația europeană permite aplicarea unor reguli speciale, astfel încât perioada respectivă să nu fie pierdută. Lunile de asigurare pot fi luate în considerare de celelalte state în care persoana a contribuit o perioadă mai lungă, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Românii care au lucrat în mai multe state europene nu trebuie să îndeplinească simultan condițiile de pensionare din toate țările pentru a solicita drepturile care li se cuvin.

Fiecare stat stabilește momentul de la care începe plata pensiei în funcție de propria legislație, inclusiv de vârsta standard de pensionare și de stagiul de cotizare necesar.

Prin urmare, o persoană poate deveni pensionară în România, dar să mai aibă de așteptat până când îndeplinește condițiile pentru a primi și pensia dintr-un alt stat. În această situație, plata drepturilor din străinătate va începe numai după atingerea vârstei și îndeplinirea celorlalte cerințe legale aplicabile acolo.

De asemenea, cuantumul total al veniturilor din pensie se poate modifica în momentul în care începe plata și din celălalt sistem. Din acest motiv, este important ca persoanele care au lucrat peste granițe să verifice din timp condițiile de pensionare din fiecare țară în care au fost asigurate.

Persoanele care au lucrat în România și în alte state europene pot depune cererea de pensionare la instituția competentă din țara în care locuiesc. Autoritățile responsabile transmit ulterior solicitările și informațiile necesare către instituțiile din celelalte state în care au existat perioade de asigurare.

Dacă solicitantul locuiește într-un stat membru în care nu a fost niciodată asigurat, cererea trebuie depusă la instituția competentă din țara în care a lucrat ultima dată.

Astfel, o persoană stabilită în străinătate nu trebuie să se deplaseze în România doar pentru a solicita pensia aferentă anilor lucrați în țară. Instituțiile de pensii colaborează pentru verificarea perioadelor de cotizare și stabilirea drepturilor.

Pentru stabilirea pensiei din România, solicitantul trebuie să prezinte documentele necesare dovedirii perioadelor de activitate, în funcție de momentul în care a lucrat.

Pentru vechimea acumulată înainte de 1 aprilie 2001, pot fi necesare carnetul de muncă sau adeverințele eliberate de foștii angajatori, în condițiile legii. În cazul în care carnetul de muncă nu mai există, perioadele respective pot fi dovedite prin documente obținute de la foștii angajatori, deținătorii legali ai arhivelor sau operatorii autorizați de Arhivele Naționale.

Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, evidența contribuțiilor la sistemul public de pensii este păstrată în format electronic de casele de pensii.

Solicitantul trebuie să se asigure că deține documentele necesare pentru confirmarea activității desfășurate, inclusiv pe cele care pot fi solicitate de autoritățile române pentru soluționarea dosarului.

Instituțiile de pensii din țările implicate își transmit electronic informațiile necesare, iar fiecare autoritate emite propria decizie de pensionare, în funcție de legislația națională.

Stabilirea pensiei pentru persoanele care au lucrat în mai multe state poate necesita mai mult timp decât soluționarea unui dosar obișnuit, deoarece autoritățile trebuie să verifice perioadele de asigurare și să comunice între ele.

Comisia Europeană recomandă ca persoanele care se apropie de vârsta pensionării să înceapă demersurile cu cel puțin șase luni înainte de data la care intenționează să solicite pensia.

Pregătirea din timp a documentelor și verificarea perioadelor de cotizare pot contribui la evitarea întârzierilor în soluționarea cererilor.

Românii care primesc deja pensie din sistemul public și au lucrat și în alte state membre ale Uniunii Europene pot solicita stabilirea drepturilor în baza regulilor europene.

În această situație, pensia calculată prin aplicarea normelor de coordonare europene este comparată cu pensia națională aflată deja în plată. Dacă rezultatul calculului european este mai mare, poate fi acordat cuantumul mai avantajos, potrivit regulilor aplicabile.

Prin urmare, persoanele care au contribuit la sistemele publice de pensii din mai multe țări și nu au valorificat încă toate perioadele de asigurare pot solicita analizarea drepturilor care li se cuvin.