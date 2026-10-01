Fostul președinte al României Emil Constantinescu, care a ocupat funcția de șef al statului între 1996 și 2000, beneficiază de o pensie provenită din activitatea sa profesională și universitară, la care se adaugă indemnizația acordată foștilor președinți ai României. Potrivit declarațiilor de avere publicate în anii anteriori, Emil Constantinescu încasa, în 2022, o pensie lunară de aproximativ 5.000 de lei. Suma reprezenta veniturile obținute după o carieră îndelungată în mediul academic, înainte și după mandatul de la Cotroceni.

Pornind de la pensia de aproximativ 5.000 de lei declarată în 2022, se poate estima nivelul la care ar fi putut ajunge venitul său lunar, în urma majorărilor aplicate în sistemul public de pensii.

În ianuarie 2023, pensiile au fost majorate cu 12,5%, iar în ianuarie 2024, valoarea punctului de pensie a crescut cu 13,8%. Dacă aceste creșteri ar fi aplicate succesiv pensiei de 5.000 de lei, suma ar ajunge la aproximativ 6.400 de lei lunar.

Calculul este unul orientativ: după majorarea din 2023, pensia ar fi ajuns la 5.625 de lei, iar după creșterea din 2024, la aproximativ 6.401 lei.

Totuși, această estimare nu reprezintă valoarea confirmată a pensiei pe care Emil Constantinescu o încasează în prezent. Din septembrie 2024, a intrat în vigoare noua formulă de calcul a pensiilor, iar suma finală depinde de recalcularea individuală și de drepturile stabilite pentru fiecare beneficiar.

Pe lângă pensia obținută din activitatea profesională, fostul șef al statului beneficiază și de indemnizația prevăzută de lege pentru persoanele care au ocupat funcția de președinte al României.

Fostul președinte al României a avut recent o apariție publică la recepția organizată de Ambasada Republicii Populare Chineze în România, cu ocazia celei de-a 77-a aniversări a fondării Republicii Populare Chineze.

Evenimentul a avut loc pe 29 septembrie și a reunit peste 600 de invitați, printre care reprezentanți ai instituțiilor românești, membri ai corpului diplomatic, personalități din mediul academic și economic, dar și membri ai comunității chineze din România.

Printre oficialii prezenți s-au numărat Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, Ana-Cristina Tinca, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, precum și vicepreședinții Camerei Deputaților, Gianina Șerban și Adrian-Felician Cozma.

Ambasadorul Chinei în România, Chen Feng, a susținut un discurs despre relațiile bilaterale dintre cele două state și perspectivele de dezvoltare a cooperării în domenii de interes comun. Recepția a reunit reprezentanți ai mediului politic, diplomatic, academic și de afaceri, într-un moment dedicat relațiilor dintre România și China.