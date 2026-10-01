Evenimentul istoric

Folclorul și filmul românesc își comemorează gloriile pe 1 octombrie

Folclorul și filmul românesc își comemorează gloriile pe 1 octombrieSursa foto: pixabay.com
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Din cuprinsul articolului

Folclorul și filmul românesc își comemorează gloriile. Data de 1 octombrie marchează momentul în care gloriile emisiunilor folclorice și filmului și-ar fi celebrat zilele de naștere. Au plecat dintre noi, ceea ce face ca să ne amintim cu recunoștință de regizorul Gheorghe Vitanidis și de realizatoarea TV Marioara Murărescu.

Gloriile României, regizorul Gheorghe Vitanidis

Una dintre gloriile României rămâne regizorul Gheorghe Vitanidis.  Originar dintr-o familie greacă de elită. Gheorghe Vitanidis s-a născut la  1 octombrie 1929 în Mangalia. A debutat ca asistent de regie, la filmul Ciulinii Bărăganului, în 1958. Vor urma trei decenii în care arta sa regizorală va face ca să aibă succes. Filmul istoric, filmul de ficțiune inspirat din istorie, dar și filmul dramatic, social, politic sunt genuri pe care le-a realizat.

Gheorghe Vitanidis și-a construit un nume în cinematografia românească.

Gheorghe Vitanidis. foto: aarc.ro

De numele său se leagă câteva filme istorice de succes, „Burebista” realizat cu ocazia celebrării de către statul român a apariției în anul 1980 a statului centralizat dac condus de Burebista. A reușit prin distribuirea lui Vlad Rădescu, nepotul generalului Rădescu, cel mai tulburător film despre Ciprian Porumbescu. Tot lui i se datorează și marea capodoperă cinematografică dedicată marelui „Dimitre Cantemir”, cu Alexandru Repan în rolul principal, Iurie Darie, Ion Popescu Gopo în rolul Țarului Petru I și Emanoil Petruț.

Gheorghe Vitanindis a decedat fulgerător la 25 noiembrie 1994, la Atena, Grecia, ca urmare a unui atac de cord. Prietenul care îl însoțea, Anton Traian Antoniadis, în prezent Președintele Comunității Elene din Constanța, a făcut tot ce i-a stat în putință să îl salveze, din păcate, marele regizor nemaiputând fi salvat.

Gloriile României, realizatoarea Marioara Murărescu

Între gloriile televiziunii și folclorului Marioara Murărescu s-a identificat pentru totdeauna cu emisiunea Tezaur Folcloric. Munteancă de origine, s-a născut la 1 octombrie 1947, la Stoenești-Argeș. A fost iubită de familia sa, pentru că a venit pe lume la 18 ani de la căsătoria părinților ei. A simțit chemarea folclorului, de mic copil. Tatăl ei era preot, iar bunicul era baci, cântând mereu la caval când mergea cu oile la păscut.

Marioara Murărescu s-a dedicat studiilor muzicale de Conservator. Din păcate, în al patrulea an de studii, o amigdalită i-a afectat vocea, ea nemaiputând fi soprană. Atunci, doi mari etno-muzicologi, profesori renumiți, Emilia Comișel și Gheorghe Oprea au decis să o direcționeze spre etnografie și folclor.

Marioara Murărescu a început să lucreze la realizarea și prezentarea „Tezaurului Folcloric” în anul 1982, când avea 35 de ani, la 5 ani de la intrarea sa în Televixiunea Română. An după an, timp de trei decenii, Marioara Murărescu a colindat țara. A găsit creatori de folclor, păstrători de tradiții. Într-un cuvânt a descoperit gloriile folclorului României.

O luptă contra „cerberilor” cenzurii

Marioara Murărescu face parte dintre gloriile care nu au renunțat niciodată să lupte. S-a luptat cu cenzura politică, reușind să găsească o cale de mijloc, adică nici să politizeze emisiunea dar nici să accepte ca ea să fie scoasă din grila TVR! A fost o performanță mare, pentru că după 1985, TVR emitea 2 ore zilnic de luni până vineri, seara, iar sâmbăta și duminica, programul era de 4 ore, respectiv 6 ore ( 2, respectiv 4 ore pe zi și câte 2 ore seara).

Marioara Murărescu a luptat cu o boală nemiloasă în ultimii 6 ani din viață, începând din 2008,  pensionându-se în 2012.  Marioara Murărescu a trăit ultimii 2 ani alături de familia sa  Decesul ei  a survenit pe 30 ianuarie 2014. A fost înmormântată la Mânăstirea Cernica.

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