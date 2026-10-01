Anne Hathaway a coordonat fotografii și colegii de distribuție în timpul unei fotografii de grup la premiera newyorkeză a filmului „Verity”, iar imaginile de pe covorul roșu au devenit rapid virale pe rețelele sociale, potrivit Fox News. Momentul a avut loc marți, 29 septembrie, la New York, cu doar câteva zile înainte ca thrillerul psihologic să ajungă în cinematografe.

Actrița în vârstă de 43 de ani le-a indicat fotografilor unde va privi și când, apoi le-a cerut celorlalți membri ai distribuției să urmeze aceeași direcție. Hathaway joacă în „Verity” alături de Dakota Johnson și Josh Hartnett, iar filmul este programat să fie lansat în cinematografe pe 2 octombrie 2026.

În imaginile surprinse pe covorul roșu, Hathaway poate fi auzită în timp ce stabilește practic modul în care urma să fie realizată fotografia de grup. Actrița a preluat inițiativa într-un moment în care fotografii încercau să obțină cadre cu distribuția.

Secvența a atras atenția pe rețelele sociale, unde utilizatorii au remarcat rapiditudinea cu care Hathaway a intervenit. Un utilizator de pe X a scris că actrița a observat că fotografia de grup „se destrăma” și a preluat imediat controlul.

Un alt comentariu a descris momentul drept „energia de care are nevoie orice fotografie de grup”. Reacțiile au transformat scena de câteva secunde într-unul dintre momentele virale asociate promovării filmului.

Hathaway a apărut la premiera din New York într-o rochie neagră, mulată, creată de Prabal Gurung. Ținuta, cu paiete și aplicații strălucitoare, avea o siluetă de tip „mermaid” și era completată de o capă lungă, transparentă.

Actrița este însărcinată cu al treilea copil al său și al soțului ei, Adam Shulman. Cei doi s-au căsătorit în septembrie 2012 și au împreună doi fii, Jonathan și Jack. Hathaway a anunțat public cea de-a treia sarcină în iunie 2026.

Anne Hathaway made sure the “Verity” cast photo went as seamlessly as possible at the NYC premiere. 😂 pic.twitter.com/9PkbiAvG89 — Page Six (@PageSix) September 30, 2026

Premiera „Verity” a reprezentat una dintre ultimele apariții publice ale actriței dintr-un an foarte aglomerat profesional. Filmul este al cincilea proiect cinematografic al lui Hathaway lansat în 2026, după „The End of Oak Street”, „The Devil Wears Prada 2”, „The Odyssey” și „Mother Mary”.

Momentul de la premiera „Verity” amintește de o altă apariție a actriței care a devenit virală. În 2022, la prezentarea colecției Valentino de la Roma, Hathaway a fost filmată în timp ce le cerea fotografilor și fanilor să se calmeze, folosind cuvântul „calma”.

În 2024, actrița a explicat pentru W Magazine că perioada respectivă a coincis cu ieșirea din pandemia de COVID-19 și că oamenii erau încă vulnerabili. Hathaway a spus că își dorește ca întâlnirile dintre ea și fani să fie plăcute pentru ambele părți și că o atmosferă calmă permite o conexiune mai bună.

Filmul este adaptarea romanului omonim publicat de Colleen Hoover și îi are în rolurile principale pe Anne Hathaway, Dakota Johnson și Josh Hartnett. Regia îi aparține lui Michael Showalter, iar scenariul este semnat de Nick Antosca.

Povestea o urmărește pe Lowen Ashleigh, o scriitoare interpretată de Dakota Johnson, care este angajată pentru a continua seria de romane a autoarei Verity Crawford, interpretată de Hathaway. După ce ajunge la locuința familiei Crawford, Lowen descoperă un manuscris care conține informații tulburătoare despre familia autoarei.

„Verity” va avea premiera în cinematografe pe 2 octombrie 2026, inclusiv în România, unde filmul este listat cu o durată de 116 minute.