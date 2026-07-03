Noul film „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, produs de 20th Century Studios, va fi disponibil exclusiv pe Disney+ începând cu 29 iulie. Producția aduce din nou pe ecran personajele interpretate de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci, la aproape 20 de ani de la lansarea peliculei originale.

Universul revistei Runway revine în atenția publicului odată cu lansarea sequelului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, care va putea fi urmărit exclusiv pe Disney+ din 29 iulie.

Noua producție îi readuce în prim-plan pe protagoniștii care au contribuit la succesul filmului lansat în 2006 și promite o nouă incursiune în lumea modei, marcată de ținute spectaculoase, personaje cunoscute și dialoguri memorabile.

Meryl Streep revine în rolul Mirandei Priestly, redactorul-șef al revistei Runway, iar Anne Hathaway o interpretează din nou pe Andy Sachs. Din distribuție fac parte și Emily Blunt, care revine în rolul lui Emily Charlton, precum și Stanley Tucci, care îl interpretează din nou pe Nigel Kipling.

Regia este semnată de David Frankel, cel care a realizat și primul film, iar scenariul este scris de Aline Brosh McKenna.

Acțiunea noului film o aduce din nou pe Andy Sachs la New York, unde ocupă o poziție importantă în industria modei.

Reîntâlnirea cu Miranda Priestly are loc într-o perioadă în care revista Runway traversează provocări generate de schimbările din industria presei.

Povestea urmărește relațiile dintre personaje deja cunoscute, dar introduce și figuri noi, într-un context în care competiția, influența și transformările din domeniul modei ocupă un loc central.

La fel ca producția originală, continuarea pune accent pe universul fashion și pe creațiile inspirate de marile case de modă. Filmul include și apariții speciale din industria modei și a divertismentului, completând atmosfera care a consacrat prima parte.

Pentru spectatorii care au urmărit filmul lansat în 2006, noua producție reprezintă o revenire la personajele cunoscute, într-o poveste adaptată realităților actuale.

Filmul va putea fi urmărit exclusiv pe platforma Disney+ începând cu 29 iulie.