Shein a pierdut joi prima etapă a procesului deschis la Londra împotriva rivalului Temu, într-un litigiu privind folosirea unor fotografii asociate produselor sale. Conform Reuters, platforma de fast-fashion susținea că imaginile au fost utilizate pentru promovarea unor articole similare sau a unor copii, însă instanța londoneză a respins argumentele companiei în această fază a disputei.

Procesul reprezintă prima parte a confruntării juridice dintre cele două platforme de comerț online în Marea Britanie.

La începutul procesului, în luna mai, Shein a susținut că Temu i-ar fi încălcat drepturile de autor prin folosirea fotografiilor produselor comercializate de companie. Shein a afirmat că Temu a utilizat imaginile pentru a promova produse vestimentare similare și copii ale articolelor sale și a acuzat rivalul de încălcarea drepturilor de autor „la scară industrială”.

Compania a mai susținut că Temu încerca astfel să profite de notorietatea și poziția deja consolidată a Shein pe piața de fast-fashion. Instanța de la Londra a respins însă aceste argumente în prima etapă a litigiului.

Un purtător de cuvânt al Shein a declarat că firma este surprinsă de hotărâre și a sugerat că aceasta ar putea ridica probleme pentru companiile care încearcă să își protejeze drepturile în mediul online.

„Nu credem că acesta este rezultatul corect pentru brandurile și titularii de drepturi care încearcă să își protejeze drepturile de autor online”, a transmis reprezentantul Shein.

Hotărârea de joi nu închide conflictul dintre cele două companii. Temu, platformă deținută de PDD Holdings, a deschis la rândul său o acțiune împotriva Shein, în care acuză compania de încălcarea legislației privind concurența.

Procesul separat este programat să ajungă în fața instanței anul viitor.

Temu susține că Shein ar fi impus furnizorilor de articole de modă acorduri de exclusivitate, practică despre care afirmă că ar limita concurența. În timpul primei dispute, Temu a negat acuzațiile formulate de Shein și a susținut că rivala sa încearcă, prin acțiunile în instanță, să limiteze concurența.

Reprezentanții Temu nu au oferit imediat un comentariu după hotărârea pronunțată joi.

Conflictul comercial și juridic dintre Shein și Temu nu se limitează la Marea Britanie. Cele două platforme s-au dat reciproc în judecată și în Statele Unite, în litigii care includ acuzații referitoare la concurență, secrete comerciale și alte practici de business.

Shein și Temu s-au extins rapid pe piețele internaționale, unde comercializează produse de modă, accesorii și gadgeturi la prețuri reduse.

Pentru Shein, procesul de la Londra are loc într-o perioadă importantă. Compania urmărește o evaluare cuprinsă între 30 și 40 de miliarde de dolari în perspectiva unei eventuale listări la Bursa din Hong Kong.

Decizia pronunțată joi îi oferă Temu un avantaj în prima etapă a confruntării juridice din Marea Britanie, însă cele două companii mai au litigii în desfășurare.