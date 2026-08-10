Shein își reduce puternic operațiunile din Vietnam, la aproximativ un an după ce a închiriat un depozit de mari dimensiuni în apropiere de Ho Chi Minh. Compania își consolidează din nou lanțul de aprovizionare din China, unde alocă peste 1,5 miliarde de dolari, potrivit Reuters. Shein mizase pe Vietnam ca pe o viitoare bază importantă pentru exporturi, însă planul a fost redus considerabil.

La finalul anului 2024, compania închiriase aproximativ 15 hectare de spații de depozitare în Vietnam. În prezent, contractul mai acoperă doar 6 hectare, iar concedierile în masă au început în aprilie.

Depozitul este aproape gol, potrivit surselor citate de Reuters.

Planul inițial urmărea transformarea Vietnamului într-un punct important pentru exporturile companiei, însă condițiile comerciale s-au schimbat între timp.

Statele Unite au eliminat scutirea de taxe pentru coletele cu o valoare mai mică de 800 de dolari, indiferent de țara din care provin. Măsura a diminuat avantajul fiscal pe care Vietnamul îl avea față de China.

O rochie produsă în Vietnam este supusă unui tarif de 16%, comparativ cu aproximativ 33,5% în cazul uneia fabricate în China. Luna trecută, atât China, cât și Vietnamul au primit tarife suplimentare de 12,5% pentru muncă forțată.

O altă problemă întâmpinată în Vietnam a fost găsirea muncitorilor dispuși să lucreze multe ore pentru salarii reduse, potrivit surselor din rândul furnizorilor. În China, Shein beneficiază deja de o rețea de furnizori capabilă să producă loturi mici, cu marje reduse și într-un timp scurt.

Compania alocă acum peste 1,5 miliarde de dolari pentru dezvoltarea lanțului de aprovizionare din Guangdong. În paralel, Shein se pregătește pentru o listare la Bursa din Hong Kong.

Cererea din Statele Unite a scăzut cu 14% în primul trimestru, potrivit prospectului companiei. În acest context, unii furnizori mai mici din China au început să lucreze și cu Temu sau Amazon.

Alții au renunțat la colaborarea cu Shein, invocând marjele de profit prea reduse.