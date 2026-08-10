Președintele rus, Vladimir Putin, a efectuat o nouă vizită în republica Buriatia, situată la aproximativ 4.500 de kilometri est de capitala Rusiei. Aceasta reprezintă a treia deplasare pe care liderul de la Kremlin o face în regiunea Siberiei într-un interval mai mic de trei săptămâni, într-o zonă aflată mult în afara razei de acțiune a dronelor ucrainene, anunță EFE.

Conform informațiilor transmise de agenția oficială RIA Novosti, șeful statului rus urmează să fie prezent la o expoziție organizată în Ulan-Ude, capitala regiunii, de către universitatea de stat locală.

Regiunea Buriatia, o zonă cu o comunitate majoritar budistă aflată pe malul lacului Baikal, se numără printre entitățile din Federația Rusă care au furnizat un număr semnificativ de efective umane pentru războiul din Ucraina.

Această nouă oprire vine în continuarea altor vizite recente efectuate de liderul rus în estul țării. Pe 24 iulie, Vladimir Putin a fost prezent la Irkuțsk, unde a efectuat o inspecție la o fabrică de avioane și a purtat discuții cu liderii locali. Successiv, pe 3 august, acesta a călătorit în regiunea Krasnoiarsk, situată la peste 3.300 de kilometri est de Moscova.

Planurile de călătorie ale șefului statului rus nu au fost modificate nici după incidentul din Marea Neagră, unde o explozie provocată de o dronă ucraineană pe o plajă aglomerată s-a soldat cu decesul a șapte înotători.

Începând de anul trecut, Kremlinul a intensificat considerabil măsurile de protecție pentru președinte. Deplasările acestuia au fost reduse treptat, pe măsură ce dronele ucrainene au început să lovească obiective din zona europeană a Rusiei și chiar dincolo de lanțul muntos al Uralilor.

Din acest motiv, pe parcursul acestui an, în afara Moscovei și a orașului Sankt Petersburg, Vladimir Putin a mai efectuat vizite oficiale doar în capitala tătară Kazan, cu ocazia summitului ASEAN, precum și ultimele deplasări din Irkuțsk, Krasnoiarsk și Buriatia.

În prezent, nu există confirmări oficiale privind o eventuală vacanță a președintelui în Siberia, zonă în care obișnuia să își petreacă timpul liber alături de fostul ministru al apărării, Serghei Șoigu, înainte ca acesta să își piardă influența politică.

Contextul intern este marcat de o stare tot mai vizibilă de oboseală a populației față de conflict, la care se adaugă restricțiile privind internetul și o criză curentă a combustibilului. În acest cadru, nivelul de popularitate al președintelui Vladimir Putin înregistrează o scădere în sondaje, atingând cote similare celor din anul 2018, perioadă marcată de protestele împotriva reformei sistemului de pensii.