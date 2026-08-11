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Trafic restricționat pe A1 și A3. Șoferii circulă pe o singură bandă în mai multe zone

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Trafic restricționat pe A1 și A3. Șoferii circulă pe o singură bandă în mai multe zoneAutostrada. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Șoferii care circulă marți pe autostrăzile A1 și A3 trebuie să țină cont de mai multe restricții de trafic. Centrul Infotrafic anunță că se desfășoară lucrări de întreținere și reparații pe mai multe tronsoane, iar în zonele afectate circulația se desfășoară pe o singură bandă. Cea mai extinsă restricție este pe A1, pe sensul Pitești – București, unde traficul este limitat pe o distanță de aproximativ șase kilometri.

A1, restricții pe sensul Pitești – București

Pe Autostrada A1, sensul de mers Pitești – București este afectat de lucrări între kilometrii 86 și 80. Restricțiile sunt valabile marți, între orele 08:00 și 18:00.

Pe acest sector, șoferii circulă pe o singură bandă, în timp ce echipele efectuează lucrări de întreținere. Sunt intervenții și la kilometrul 80, unde se execută reparații în zona mediană a autostrăzii.

Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să reducă viteza și să acorde o atenție sporită semnalizării temporare din zonele de lucru.

Autostrada

Autostrada. Sursa foto: Facebook/Irinel Ionel Scriosteanu

Lucrări între Câmpia Turzii și Nădășelu

Restricții de trafic sunt instituite și pe Autostrada A3, pe direcția Câmpia Turzii – Nădășelu.

Începând cu ora 08:00, traficul este restricționat timp de 12 ore în zona kilometrului 51, pe sensul de deplasare către Nădășelu. Circulația se desfășoară pe o singură bandă din cauza lucrărilor de reparații.

Șoferii trebuie să fie atenți și la semnalizarea instalată temporar și să adapteze viteza la condițiile de trafic.

Șoferii circulă pe o singură bandă și spre Câmpia Turzii

O altă restricție este valabilă pe A3, pe sensul Târgu Mureș – Câmpia Turzii. La kilometrul 3, conducătorii auto pot utiliza doar prima bandă.

Centrul INFOTRAFIC recomandă respectarea limitărilor de viteză, păstrarea unei distanțe suficiente între autovehicule și respectarea indicațiilor semnalizării temporare.

Restricțiile sunt instituite pentru desfășurarea lucrărilor de întreținere și reparații, iar șoferii sunt sfătuiți să ia în calcul eventualele întârzieri atunci când își planifică deplasările pe A1 și A3.

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