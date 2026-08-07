HAI România!

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil vine cu dezvăluiri incendiare despre viața de dinainte și de după Revoluție. Află adevărul despre tatăl său, Paul Niculescu-Mizil, despre tentativele de excludere din artă și despre jocurile de culise din politică. Un episod plin de momente de neuitat despre istorie afaceri și manipulările din România. #sergheimizil #revolutia1989 #podcastromania #adevarul #politicaromania #viralromania #fypromania #foryou

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HAI România!

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”