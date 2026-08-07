Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil vine cu dezvăluiri incendiare despre viața de dinainte și de după Revoluție. Află adevărul despre tatăl său, Paul Niculescu-Mizil, despre tentativele de excludere din artă și despre jocurile de culise din politică. Un episod plin de momente de neuitat despre istorie afaceri și manipulările din România. #sergheimizil #revolutia1989 #podcastromania #adevarul #politicaromania #viralromania #fypromania #foryou