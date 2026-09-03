HAI România!

Comaroni în spital: Adevărul crud despre sistemul medical românesc

Un accident neașteptat m-a trimis direct în urgențele spitalului, oferindu-mi ocazia de a vedea realitatea sistemului de sănătate din România exact așa cum este. De la orele lungi de așteptare în camera de gardă fără analgezice, până la intervențiile chirurgilor tineri, discutăm transparent despre problemele din spitale. Ce funcționează cu adevărat în medicina românească, unde eșuează statul și care este starea reală a sistemului sanitar astăzi?

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HAI România!

Comaroni în spital: Adevărul crud despre sistemul medical românesc

Comaroni în spital: Adevărul crud despre sistemul medical românesc

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