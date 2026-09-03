Cât de nesimțiți pot fi politicienii când își pierd scaunele?

În ediția de azi a podcastului EVZ, Dan Andronic, Doina Gradea, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră analizează la sânge „Complexul Înaltei Porți” – cum ajung unii politicieni să se agațe de funcții la București și, în același timp, să ceară sancțiuni împotriva României la Bruxelles. Vorbim pe larg despre scandalul funcțiilor din Parlament, unde PNL și USR au pierdut câte un post de secretar în Biroul permanent al Camerei Deputaților, funcții redistribuite democratic către AUR, SOS și POT.

Reacția lor a fost un boicot instituțional și acuzații apocaliptice despre „sfârșitul democrației”, deși ambele partide își păstrează mandatele și funcțiile de vicepreședinte. Discutăm, de asemenea, despre banii din PNRR, puși în pericol după ce grupurile europene PPE și Renew Europe au pregătit o rezoluție pentru a condiționa plata a 770 de milioane de euro de modificarea legii integrității și a „amendamentului Fritz”.

Astfel, rămâne o întrebare esențială pentru Ilie Bolojan: a solicitat sau a susținut liderul PNL, în discuțiile cu comisarul european Michael McGrath, posibilitatea ca România să nu primească acești bani vitali? Nu vorbim despre banii partidelor, ci despre sute de milioane de euro destinate României. Urmăriți o discuție dură, fără menajamente, despre interesele politice puse mai presus de interesul național.

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