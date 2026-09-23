Adina Anghelescu a analizat probele și documentele apărute până acum în dosarul DIICOT în care este cercetat Călin Georgescu și spune că ancheta nu este încă finalizată, una dintre întrebările importante rămase fără răspuns fiind destinația banilor din presupusa schemă financiară. Jurnalista a făcut declarațiile în podcastul „Contrapunct”, moderat de Dan Andronic.

Adina Anghelescu a început prin a reconstitui modul în care a ajuns cazul la procurorii DIICOT și a vorbit despre plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu.

„Putem încerca să fim cât mai obiectivi și să lăsăm deoparte și presiunea străzii și toate celelalte manipulări sau intoxicări de pe rețele de socializare. Acum, să încep cu povestea în esență, pe scurt”, a spus Adina Anghelescu.

Jurnalista a explicat că, înainte ca speța să ajungă la DIICOT, omul de afaceri formulase o plângere la Parchetul Tribunalului București.

„Plângerea făcută la DIICOT de către afaceristul Răzvan Leu a fost înregistrată la Parchetul Tribunalului București. Deci el a făcut o plângere mai întâi în 2022 la TMB”, a afirmat aceasta. Adina Anghelescu a susținut că numele lui Călin Georgescu nu apărea în plângerea inițială. „Nu îl avea pe Călin Georgescu”, a spus jurnalista.

În continuare, aceasta a formulat propria ipoteză privind motivul pentru care Georgescu ar fi apărut ulterior în sesizarea făcută la DIICOT, legând momentul de perspectiva candidaturii sale la alegerile prezidențiale.

„Probabil că s-a gândit că, în cazul în care Călin Georgescu va ajunge sus de tot în vârful piramidei, nu își va mai permite ca în perioada aceasta până la alegerile prezidențiale să nu îi dea banii înapoi, pentru că ar fi fost un bolovan prea mare de gâtul unui viitor potențial președinte al României”, a spus Anghelescu.

Dan Andronic a întrebat-o apoi dacă din documentele studiate reiese că Călin Georgescu ar fi beneficiat efectiv de o parte din cei 1,1 milioane de euro despre care se vorbește în dosar. Adina Anghelescu a spus că tocmai aceasta este una dintre chestiunile încă neclarificate.

„Ei, aici este nebuloasa, sau mai bine zis, încă misterul neelucidat”, a afirmat jurnalista. Ea a precizat că referatul DIICOT conține trimiteri la probe privind întâlnirile dintre persoanele pe care procurorii le includ în presupusul grup infracțional organizat. „Apar trimiteri la o grămadă de probe privind întâlnirile dintre cei care au format, în opinia DIICOT, grupul infracțional organizat”, a spus Anghelescu.

Jurnalista a vorbit despre întâlnirile lui Răzvan Leu cu Călin Georgescu, Ionel Rusen și Ion Negoescu și despre încercarea de recuperare a prejudiciului.

„A existat mediere la care ar fi fost chemați, după spusele lui Răzvan Leu, și Călin Georgescu și ceilalți implicați, Rusen și Negoescu, pentru a se media această recuperare de prejudiciu fără scandal”, a afirmat aceasta.

Adina Anghelescu a susținut apoi că în dosar există probe privind circuitul financiar și răspunsuri primite din mai multe state prin intermediul comisiilor rogatorii.

„Sunt probe care dovedesc circuitul respectiv prin banca din Marea Britanie, sunt probele la dosar care au venit din cinci țări prin comisii rogatorii”, a spus jurnalista. Ea a respins afirmațiile potrivit cărora întregul probatoriu ar fi fost fabricat. „Oamenii care spun că nu există probe deloc și sunt fabricate nu au cum să-și susțină această percepție”, a declarat Anghelescu.

Jurnalista a adăugat că, pentru ca o asemenea ipoteză să fie valabilă, ar trebui presupus că și autoritățile judiciare străine care au transmis informații ar participa la aceeași construcție.

„Ar însemna ca răspunsul celor din Marea Britanie, autorităților judiciare de acolo, Marea Britanie, Letonia, Italia – Italia mai puțin, că n-a răspuns încă –, Austria, Elveția, deci toți aceia să fi mințit și să fie mână-n mână cu sistemul”, a afirmat jurnalista.

În discuție a fost adusă și situația familiei lui Răzvan Leu. Adina Anghelescu a spus însă că aceasta trebuie separată de probele din dosarul în cauză.

„Părerea mea este că nu are nimic de-a face cu înscrisurile care dovedesc că Răzvan Leu, un om de afaceri care are mai multe firme, a fost păgubit”, a declarat jurnalista. Ea a continuat: „Nu încurcăm merele cu perele, le punem în coșuri diferite, pentru că nu ar plăcea nimănui și nu și-ar dori nimeni să răspundă pentru ce a făcut tatăl sau ce a făcut nu mai știu cine din familia lui. Fiecare răspunde individual de faptele pe care le săvârșește.”

Anghelescu a subliniat că stabilirea existenței faptelor și a eventualei răspunderi penale aparține justiției.

„Și numai justiția poate să probeze dacă faptele respective sunt reale, dacă se susțin prin probatoriu sau nu”, a spus aceasta.

Jurnalista a atras apoi atenția că dosarul se află încă în faza de anchetă.

„Noi nu am ajuns în acest dosar la trimitere în judecată. Deocamdată probatoriul nu este finalizat”, a spus Adina Anghelescu.

Ea a făcut referire la obiectele ridicate în timpul perchezițiilor și la materialele rezultate din monitorizarea unor întâlniri. „Există poze, există fotografii de la monitorizare, de la întâlnirea dintre Rusen și Călin Georgescu, în care Călin Georgescu pleacă din mașina sa și se duce în mașina lui Ionel Rusen”, a afirmat jurnalista. Anghelescu a vorbit și despre înregistrările existente în dosar. „Există înregistrări la dosar. Nu se poate spune că sistemul a fabricat convorbirile respective, ele pot fi expertizate. Experții își pot da seama foarte clar dacă există o prefabricare a înregistrărilor respective”, a spus aceasta.

În același context, jurnalista a menționat mesajele depuse de Răzvan Leu. „Discuțiile pe WhatsApp, de asemenea, le-a depus Răzvan Leu la dosar”, a afirmat Anghelescu. Mai târziu în discuție, jurnalista a revenit asupra întrebării privind traseul banilor și a spus că, în acest moment, nu există probe care să arate cine a beneficiat în final de sumele respective.