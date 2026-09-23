Călin Georgescu ar beneficia de protecția unei echipe formate din 12 gărzi de corp, iar oamenii săi s-ar fi mobilizat imediat după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost luat în custodia polițiștilor, luni, 21 septembrie. Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, bodyguarzii ar fi preluat mai multe sarcini administrative în perioada în care acesta a fost dus la locuința din Mogoșoaia pentru percheziții și ulterior reținut.

După ce Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus la vila sa pentru a asista la perchezițiile anchetatorilor, gărzile de corp s-ar fi ocupat de mai multe lucruri legate de familie și de perioada în care fostul candidat urma să se afle în arest.

Una dintre primele sarcini ar fi fost aducerea acasă a fiului său de 17 ani, aflat la bazin în momentul în care tatăl său a fost preluat de polițiști.

Sursele judiciare citate de susțin că echipa care îi asigură protecția lui Călin Georgescu ar fi formată din 12 persoane.

Coordonarea acestora i-ar reveni lui Marin Burcea, prezentat de publicație drept fost mercenar. Acesta s-ar ocupa inclusiv de plata salariilor, transportul și, atunci când este necesar, cazarea persoanelor care asigură protecția fostului candidat și a soției sale.

După reținerea lui Călin Georgescu pentru 24 de ore, unul dintre bodyguarzi i-ar fi dus alimente și produse de igienă personală necesare în perioada petrecută în Arestul Central al Poliției Capitalei.

În perioada în care se discuta despre posibilitatea arestării preventive a fostului candidat, Marin Burcea le-ar fi transmis gărzilor de corp să își continue activitatea, întrucât locurile lor de muncă nu ar fi fost puse în pericol de situația juridică a lui Georgescu, potrivit acelorași surse.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață, în timp ce se îndrepta către un bazin de înot, și a fost dus ulterior la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziții. După audierile de la DIICOT, procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul investigat în dosar este de 1,1 milioane de euro.

Marți, procurorii au cerut Tribunalului București arestarea sa preventivă. Instanța a respins solicitarea și a dispus cercetarea lui Călin Georgescu sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Acțiunea declanșată luni de procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale a inclus cinci percheziții desfășurate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.