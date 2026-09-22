Din cuprinsul articolului Trei dosare în unul singur!

După ce Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen au ieșit din tribunal fără cătușe, cu control judiciar și interdicția de a părăsi țara în locul arestului preventiv cerut de DIICOT, EvZ l-a contactat pe avocatul Mircea Sinescu pentru a spune ce semnifică pentru situația clientului său decizia de azi a judecătorilor de la Tribunalul București.

“Soluția de astăzi reprezintă o confirmare a faptului că justiția se face doar în sala de judecată și doar de către magistrații judecători, nu prin alte birouri/instituții și nici prin intoxicare publică cu neadevăruri și teorii fanteziste fără legătură cu conținutul dosarului”.

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism desfășoară cercetări într-un dosar penal complex ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. La baza acestui dosar este plângerea formulată de administratorul unei societăți comerciale, Răzvan Leu, care a depus plângere la DIICOT după ce a fost deposedat de sume impresionante de bani sub pretextul obținerii unor finanțări externe. Ancheta reunește mai multe cauze penale conexate de-a lungul ultimilor ani. Este vorba de sesizarea făcută în 3.02.2025 de omul de afaceri Ioan Nicolae, care s-a plâns că prin rețeaua Rusen-Francisc Dokonal ar fi fost țepui cu 450.000 de euro, și de o plîngere penală făcută în 25.02.2025 de Francisc Dokonal împotriva lui Rusen și Ioan Nicolae.

În dosarul în care azi, Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, și Ionel Rusen au primit control judiciar, DIICOT are rezultatul a cinci comisii rogatorii în cinci țări, care confirmă traseul banilor, stenograme de convorbiri telefonice și ambientale care stau la baza acuzației de grup organizat în care lider este considerat de procurori Călin Georgescu.