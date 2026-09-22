De Ziua Internațională a Păcii și în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, Parisul a găzduit forumul internațional „Sport, Paix, République”, dedicat rolului pe care sportul îl poate avea dincolo de competiție și performanță.

Organizat de Comité Français du Fair-Play (CFFP) și găzduit de Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), sub înaltul patronaj al Președintelui Republicii Franceze, evenimentul a adus în discuție relația dintre sport, cetățenie, valorile republicane, pace și diplomație sportivă.

Dezbaterea s-a structurat în jurul a trei direcții principale: sportul ca școală a cetățeniei și respectului, spiritul sportiv în fața provocărilor Republicii și sportul ca vector al păcii în Europa și în lume.

Una dintre ideile centrale ale forumului a fost că sportul trebuie privit și prin impactul său asupra societății.

Competiția sportivă presupune reguli, respect pentru adversar, acceptarea diferențelor și capacitatea de a construi împreună într-un cadru comun. Tocmai aceste caracteristici pot transforma sportul într-un instrument de educație și de coeziune socială.

În acest context, discuțiile de la Paris au pus accent pe capacitatea sportului de a contribui la formarea cetățenilor, la combaterea discriminării și la promovarea respectului.

O componentă importantă a dezbaterii a fost legătura dintre valorile olimpice și promovarea păcii.

În intervenția sa, în calitate de speaker și moderator al evenimentului, Octavian Morariu – membru al Comitetului Internațional Olimpic (CIO) și al Comitetului Executiv al CIO, fost ministru al Sportului și fost președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român – a vorbit despre sport ca despre un „limbaj universal”, capabil să transmită valori și principii dincolo de frontiere și diferențe culturale.

El a făcut referire la principiile Olimpismului: promovarea păcii, protejarea demnității umane, non-discriminarea, solidaritatea și fair-play-ul.

În aceeași logică a fost abordată și Trêve Olympique – Armistițiul Olimpic – și rolul acestuia în promovarea toleranței, cooperării și soluționării pașnice a conflictelor.

Sportul poate avea un rol important și în prevenirea violenței și a delincvenței juvenile.

În cadrul prezentării sale, Octavian Morariu a adus în atenție colaborarea dintre CIO și organismele Națiunilor Unite în folosirea sportului ca instrument de educație și prevenție pentru tineri.

Este o perspectivă care mută discuția de la întrebarea „Câte medalii produce sportul?” către o întrebare mai largă: ce fel de oameni și ce fel de comunități poate construi sportul?

O altă temă importantă a forumului a fost diplomația sportivă.

Sportul are capacitatea de a crea relații între oameni și comunități chiar și atunci când diferențele politice sau culturale sunt importante.

În prezentarea sa, Morariu a vorbit despre diplomația sportivă ca despre un domeniu care poate acționa la nivel local, regional, continental și internațional, legând această capacitate de conceptul de soft power.

Atractivitatea sportului, credibilitatea sa și valorile asociate – respect, solidaritate, integritate și fair-play – pot contribui astfel la construirea unui dialog care depășește limitele competiției sportive.

Într-un moment în care Europa se confruntă cu multiple tensiuni și diviziuni, tema forumului de la Paris capătă o relevanță aparte.

Sportul nu poate rezolva singur conflictele lumii dar poate crea spații de întâlnire, poate educa, poate apropia oameni care altfel nu s-ar întâlni. Poate combate discriminarea. Poate transmite valori. Și poate păstra deschis un canal de dialog.

Aceasta este, în fond, una dintre ideile care au traversat discuțiile de la Paris: sportul poate fi un instrument al păcii tocmai pentru că vorbește un limbaj pe care oamenii îl pot înțelege dincolo de diferențele dintre ei.

Forumul „Sport, Paix, République” ridică și pentru România o întrebare importantă: cât de mult folosim sportul ca instrument social, educațional și diplomatic și cât de mult îl privim încă doar prin prisma medaliilor și a performanței?

Poate că adevărata miză a sportului nu se măsoară doar în clasamente ci și în numărul copiilor care rămân în sport. În comunitățile pe care le construiește, în respectul pe care îl dezvoltă, în discriminarea pe care o poate combate. În conflictele pe care le poate preveni. Și, uneori, în capacitatea de a-i așeza la aceeași masă pe cei care nu mai reușesc să vorbească între ei.

Un forum francez, dar o temă europeană. O temă care merită adusă și în România.