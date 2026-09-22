Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului vine cu o veste crucială pentru mediul de afaceri din România. Termenul-limită pentru depunerea solicitărilor de înscriere în cadrul schemei de sprijin SME Eco-Tech a fost extins oficial până pe data de 30 decembrie 2026, la ora 20:00. Decizia vine în contextul în care data inițială de expirare era stabilită pentru 24 septembrie, măsura fiind luată din cauza neconsumării integrale a bugetului alocat.

Decizia de prelungire a fost adoptată după ce pe parcursul anului 2026 s-a mai recurs la astfel de amânări din aceleași rațiuni financiare.

„Ministerul Economiei , Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului informează că termenul pentru depunerea formularelor de înscriere în cadrul programului SME Eco-Tech se prelungeşte până la 30 decembrie 2026, ora 20:00”, arată Ministerul Economiei într-un comunicat de presă.

Fondurile puse la dispoziție prin acest program sunt furnizate prin intermediul celei de-a doua contribuții financiare nerambursabile acordate de Confederația Elvețiană țării noastre, integrată în Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Valoarea totală a fondurilor puse în joc se ridică la 288.843.072 de lei, echivalentul a 54 de milioane de franci elvețieni. Din acest buget total, un procent de 70% este acoperit direct de partea elvețiană.

Mecanismul de sprijin financiar conceput în cadrul SME Eco-Tech este unul mixt, combinând componente nerambursabile cu credite bancare garantate. Solicitanții eligibili pot primi un grant nerambursabil care acoperă până la 40% din suma totală a investiției, valoarea maximă a acestei componente fiind de 267.240 de lei. Diferența de cel puțin 60% din valoarea proiectului trebuie susținută printr-un credit bancar contractat de la instituțiile financiare partenere selectate în cadrul procedurii.

Fiecare proiect depus trebuie să aibă o valoare minimă stabilită la 668.100 de lei. De asemenea, o regulă esențială impune ca cel puțin 40% din totalul cheltuielilor eligibile să fie direcționate strict către achiziționarea de echipamente verzi sau tehnologii digitale.

Finanțările din cadrul SME Eco-Tech sunt destinate microîntreprinderilor, precum și întreprinderilor mici și mijlocii cu capital exclusiv privat. Companiile eligibile trebuie să activeze în sectoare de producție, servicii sau comerț. Pentru a fi acceptate în program, firmele solicitante trebuie să fie înregistrate fiscal cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și să nu aibă datorii sau restanțe la bugetul consolidat al statului.

Programul își propune să accelereze procesul de tranziție verde și digitalizare pentru mediul privat, reducând totodată amprenta de mediu a companiilor. Prin aceste investiții se urmărește creșterea productivității, stimularea competitivității, sprijinirea producției naționale și menținerea sau crearea de noi locuri de muncă. Cadrul legal care reglementează aplicarea programului a fost aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 1.392/2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 583 bis din 23 iunie 2025.