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Banca Mondială și FMI schimbă regulile de evaluare a datoriilor pentru țările sărace. Ce reforme au fost aprobate

Banca Mondială și FMI schimbă regulile de evaluare a datoriilor pentru țările sărace. Ce reforme au fost aprobateBanca Mondială. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Comitetele executive de la Banca Mondială și Fondul Monetar Internaţional (FMI) au dat undă verde reformelor propuse pentru cadrul comun de evaluare a datoriei ţărilor cu venituri scăzute. Decizia a fost luată pentru a reflecta un mediu economic tot mai complex şi plin de riscuri, după cum au anunţat cele două instituţii financiare internaționale, după cum informează Reuters.

Banca Mondială și FMI schimbă regulile de evaluare a datoriilor pentru țările sărace. Ce reforme au fost aprobate

Aceasta reprezintă prima revizuire comună realizată din 2017 până în prezent. Documentul recomandă schimbări substanțiale în mai multe domenii cheie, printre care se numără o analiză mai amănunțită a datoriei interne, dar și extinderea evaluării provocărilor de dezvoltare pe termen lung, cum ar fi impactul schimbărilor climatice.

Instrumente noi pentru măsurarea sustenabilității financiare

Ca urmare a acestor reforme, analiza riscurilor privind sustenabilitatea datoriei va fi perfecționată prin ajustarea modului în care este calculată capacitatea reală de îndatorare a fiecărui stat. De asemenea, cadrul de evaluare include noi instrumente dedicate testării stabilității financiare.

În plus, Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional vor îmbunătăţi „instrumentele pentru o evaluare reală” şi vor implementa teste de stres pentru a asigura consecvenţa şi acurateţea previziunilor, încurajând ţările să-şi îmbunătăţească transparenţa datelor privind datoria, mai notează sursa citată.

FMI

FMI. Sursa foto: Arhiva EVZ

De ce au fost necesare noile măsuri de evaluare luate în calcul de cele două instituții financiare.

Cele două organisme internaționale utilizează acest cadru de sustenabilitate pentru a analiza și determina dacă un stat poate contracta împrumuturi noi fără a pune în pericol achitarea datoriilor deja existente. Actualizarea normelor a devenit absolut necesară în condițiile în care numeroase țări cu venituri reduse se confruntă cu o creștere accentuată a gradului de îndatorare.

Conform calendarului care a fost stabilit de cele două instituții, noile modificări urmează să devină operaţionale din semestrul doi al anului 2027.

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